Ayvalık Altınova\'da ilk zeytin hasadı dualarla başladı, rekoltede artış öngörülüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde ilk zeytin hasadı dualar ve hayır yemeğiyle yapıldı.

Altınova'da ölümsüzlük ve bereketin simgesi olarak nitelendirilen zeytin ağaçlarından geçimini sağlayan üretici Hüseyin Bozkurt'un tarlasında gerçekleşen dualı ilk hasatta yüz yıllar öncesinden günümüze gelen gelenek bozulmadı.

Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit ve ekibinin bereket duasının ardından ilk hasat, tatlı ve hasat yemeği geleneğiyle yapıldı. Zeytin toplayıcılarının büyük bir şevkle başladıkları hasatta, zeytinler ağaçların dallarından kadın çiftçiler tarafından elle toplandı.

Altınova Mahallesi'nde düzenlenen törende rekolte artışı vurgulanırken, protokol üyeleri ve çiftçiler ilk zeytinleri toplayarak sıkılan ilk zeytinyağını tattı.

"Zeytin; vatandaşın ve çiftçimizin emeklerini ve alın terini simgeliyor"

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni hasat sezonunun tüm çiftçi ve üreticilere bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Altınova'nın tarımı ve özellikle zeytin üretimiyle ön plana çıkan çok kıymetli bir bölge olduğunu belirten Ustaoğlu, "Altınova bizim mahallemiz, gerçekten tarımıyla özellikle zeytin üretimiyle çok ön plana olan bölgemiz, yöremiz. Ayvalık ilçemizde tarım arazilerinin yüzde 78'i zeytinlik. Yaklaşık 2 milyonun üzerinde bizim Ayvalık'ta zeytin ağacımız var. Haliyle bölgemiz için çok kıymetli olan, ilimizin üretiminde ve tarımında çok önemli bir yeri olan zeytinimiz, Ayvalık'ımız'da da vatandaşımızın, çiftçimizin emeğinin, alın terinin ve bereketini temsil etmekte" dedi.

Balıkesir geneline 12 milyonun üzerinde zeytin ağacının bulunduğuna dikkat çeken Ustaoğlu, "Balıkesir'imizin yıllık ortalama 35 bin ton civarında zeytinyağı üretimimiz oluyor. Tabii bu yıl rekolte çok iyi, daha yüksek oranda olacağını öngörüyoruz. İnşallah çiftçimizin, üreticimizin yüzü güler" diye konuştu.

Ahmet Akın bereketli olmasını temenni etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da tarım emeğinin ve zeytin toplamanın zorluğuna dikkati çekerek, hasat sezonunun tüm paydaşlara bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Balıkesir'in Türkiye'nin en güzel yeri olduğunu dile getiren Akın, "Balıkesir'in zeytinyağı, Ayvalık zeytinyağı, bu bölgemizin Türkiye'nin değil bana göre dünyanın en güzel zeytinyağı. Bunu da birebir memleketinde yaşayan, kendi memleketine hizmet eden buranın bir evladı olarak da bundan gururlanıyoruz. Bizler elimizden gelen bütün destekleri ortaya koyuyoruz. Ancak en büyük destek emeği ortaya koyan çiftçilerimizin, üreticilerimizin" dedi.

"Zeytin sevgi ve barıştır"

3. kuşak zeytin üreticisi Nuriye Hatice Yeşilkaya da yaptığı açıklamada, Altınova'da her yıl olduğu gibi bu yıl da hasadı coşkuyla açtıklarını belirtti. Bu sezon üreticiler ve firmalarla kucaklaşarak topluluk halinde bir arada olmayı uygun gördüklerini kaydeden Yeşilkaya, "Dedik ki sevgi barıştır, zeytin barıştır, emektir, sağlıktır. O yüzden bu zeytin ağacının altında uzun bir sezonlar yaşayalım. Hep birlikte sağlıkla nice sezonlara erişmemiz umuduyla herkese hayırlı sezonlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk hasat ve ilk zeytinyağı sıkım etkinliğinde, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra; Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Dikili Kaymakamı Metin Arslanbaş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, organizasyona katılan firmaların temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.