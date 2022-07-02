Ayvalık'ta bayram rezervasyonlarında yoğunluk - Son Dakika
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Ayvalık'ta bayram rezervasyonlarında yoğunluk

02.07.2022 10:43
Ayvalık'ta bayram rezervasyonlarında yoğunluk

Kuzey Ege'nin özellikle iç turizmdeki önemli destinasyonlarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmelerde Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlar artıyor.

Kuzey Ege'nin özellikle iç turizmdeki önemli destinasyonlarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmelerde Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlar artıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, idari izinle tatil süresinin uzatılmasını ilçe esnafı ve turizmciler adına olumlu bulduğunu söyledi.

İlçenin bayram tatili hareketliliğine hazır olduğunu belirten Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak 9 günlük tatil öncesinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ergin, Ayvalık'ın coğrafi konumu dolayısıyla İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropol kentlere yakınlığı ve ulaşılabilirliği de göz önünde bulundurulduğunda bayramda çok kalabalık olacağını öngördüklerini dile getirdi.

Turizm işletmelerindeki rezervasyonlara değinen Ergin, şöyle konuştu:

"Otelcilerimiz ve işletmecilerimizle yaptığımız görüşmelerde bayrama doğru rezervasyon sayısının gitgide arttığını görüyoruz. Cunda Adası'nda ise bu oran daha şimdiden yüzde 80 seviyesini aşmış durumda. Ayvalık'ın diğer cazibe merkezleri olan Sarımsaklı ve Altınova gibi bölgelerimizde de bu oran yüzde 60 seviyelerinde. Bayrama kadar bu oranların yüzde 100'lük doluluğa ulaşacağını düşünüyor, turizm sezonunun da iyi geçeceğini tahmin ediyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile okulun bünyesinde turizm hizmeti veren Cunda Uygulama Otelinin müdürü Abdülaziz Yük ise bayram tatili için şu anda yüzde 95 olan rezervasyonların yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Haziran ayını yüzde 90 dolulukla tamamladıklarını aktaran Yük, ağustos sonuna kadar sezonun çok yoğun geçeceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta bayram rezervasyonlarında yoğunluk - Son Dakika

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