Ayvalık'ta Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık'ta Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Paneli Gerçekleşti

Ayvalık\'ta Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Paneli Gerçekleşti

Balıkesir'de düzenlenen 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nde 'Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü' paneli TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Hisarcıklıoğlu, Ayvalık zeytinyağının katma değerinin artacağına vurgu yaptı.

02.11.2024 15:19  Güncelleme: 15:25
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"Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti" sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayi Borsası, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuarı tarafından düzenlenen 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nin ikinci gününde Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" panelinin açılışına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Hisarcıklıoğlu, "AB tescilli Ayvalık zeytinyağının katma değeri artacaktır" dedi.

"Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" panelinin açılışına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Panelin açış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, "Zeytinyağının konuşulmasının nedeni Ayvalık ve Ayvalıklılardır. Geçmişten bugüne büyük emekleri olan belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, oda ve esnaf odası başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Doğru bir işe imza atıyorsunuz. Elinizdeki bu büyük nimetin hakkını nasıl daha iyi yaparız onun araştırmasını yapıyorsunuz. Zeytin ağacı 1000 yıl yaşıyor. Başka hiçbir ağaç bu kadar yaşamıyor. Zeytinin ana yurdu, bu coğrafyadır. Türkiye olarak dünya zeytin üretiminde ilk sırada yer almalıyız. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz. Sofralık zeytin tüketiminde de dünyada ilk sıradayız. Zeytinyağı tüketimine gelince diğer ülkelere göre çok gerilerdeyiz. Bunu çok ileriye taşımalıyız. Eskiden zeytinyağı zararlı, margarin ve diğer yağlar yararlı gibi söyleniyordu. Çünkü onlar bizde yoktu ve zeytinyağı vardı. ve onlar ürünlerini satmak için bize kendi ürünlerini sattılar. 'Zeytinyağı yiyemem' diye sipariş türkülerle zeytinyağı tüketiminin önüne geçtiler. 20 litre seviyesindeyken biz de uzun süre 1 litreye kadar düştü. Zeytinyağı kültürünü geliştirmeliyiz. Egeliler sayesinde zeytinyağı tüketimi artmaya başladı. Akdeniz tipi beslenmeyle bu tüketim yukarıya doğru çıkmaktadır. Bu tüketim tipiyle insanların ömrü uzamaktadır. Zeytinyağı tüketiminin pazarlama sorunu olmamalı. Bir hedefimiz dünyaya açılmak olmalı. Bunun önü markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret aslında bunun ilk adımıydı. Bunun ilk adımını siz attınız. AB tescilli 3 zeytinyağımız, 3 zeytinimiz bulunuyor. AB'de tescil ettikten sonra başka ad altında kullanamazsınız. Ayvalık Ticaret Odası'nın AB tescili olarak her türlü desteği veriyoruz. Ayvalık da böylece marka olarak fiyatı da artacak. Doğru düzgün hareket eden hem Ayvalık Ticaret Odamızı hem de Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'ı tebrik ediyorum" dedi.

"Türk Ticaret Merkezi'yle 50 eyalete ulaşmak mümkün"

Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda konuşmasında Chicago'daki Türk Ticaret Merkezi hakkında da bilgi verdi. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kendi topraklarımızın değerini bilirsek bunu dünyaya anlatabiliriz. Markalaşamazsanız para kazanamazsınız. E-ticaret büyük bir şans, bunu değerlendirmeliyiz. Dünyanın en büyük ticaret pazarı ABD. TOBB olarak Chicago merkezleri 50 eyalete ulaşabilecek bir Türk Ticaret Merkezi açtık. Ayvalık'ta oturduğunuz yerden orada şirket kurabiliyorsunuz. Pazarı da size kurabiliyoruz. Sizler için yaptık bunu. Burası dünyanın en yaşanabilir yeri. Her gün burada yaşamaya şükretmelisiniz. Zeytin ağaçlarını koruyun ve bu çalışma düzenine devam edin" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından Ayvalık'ta inşa edilen okulun hizmete girecek olmasından da duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açılış konuşmasından sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na panele katılımından dolayı plaket verdi.

Panele Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve STK başkanları katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Paneli Gerçekleşti - Son Dakika

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