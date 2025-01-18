Ayvalık\'ta Zeytinyağı İçin Lisanslı Depo Dönemi

Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinyağı için lisanslı depoculuk hizmetine geçilecek.

Yaklaşık iki yıldır çalışması devam eden projenin yer tahsisi ile ilgili istişare toplantısı Balıkesir Valisi Hasan Ustaoğlu'nun katılımıyla Ayvalık Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinyağında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Şu anda Türkiye'de zeytinyağı ile ilgili faaliyete geçmiş bir lisanslı depo bulunmadığına işaret eden Uçar, şöyle konuştu:

"Türk zeytinyağı dünyanın her yerinden talep görüyor. Türk zeytinyağının mükemmel tat ve kokusunu deneyimlemiş 100'den fazla ülke bulunuyor. Organik üretim, toplam üretim alanı ve zeytin üretiminin küçük bir bölümünü teşkil etmeye devam etse de dünyadaki sağlıklı tüketim trendlerine paralel olarak Türkiye'nin organik zeytinyağı ve zeytinyağı ihracatı da artmaktadır. Lisanslı depo yatırımıyla fiyatlar dengelenirken ihracatta da önemli bir kazanım elde edilecektir."