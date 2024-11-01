Ayvalık Zeytin Hasat Festivali Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık Zeytin Hasat Festivali Başladı

Ayvalık Zeytin Hasat Festivali Başladı

19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, zeytin ve turizm odaklı etkinliklerle başladı.

01.11.2024 14:46
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuvarı tarafından organize edilen festival, geleneksel "zeytine minnet" yürüyüşü ile başladı.

İlçe merkezindeki Macaron mevkisinden başlayan yürüyüş, Sefa Caddesi ve Talatpaşa Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Meydanda yapılan açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kent genelinde yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı olduğunu söyledi.

Akın, zeytinyağındaki tağşiş konusunda çalışma içinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Ölmez ağacın gölgesi, bereketiyle, kazancıyla, sevgisiyle tüm Ayvalıklıları ve bütün Balıkesir'i kucaklıyor. 12 milyon zeytin ağacı Balıkesir için gerçekten büyük bir nimet. Özellikle tağşiş ve sahtecilikle ilgili hep beraber mücadele ediyoruz. Taklit gerçeğini yaşatır ama bu öyle değil, insan sağlığına zararlı. Sıkıntılı birçok konuyla maalesef vatandaşlarımız bir arada bırakılıyor. Biz de bununla ilgili Büyükşehir olarak kati ve net çalışmalar içerisindeyiz. Özellikle Ayvalık'ın zeytinyağı, bölgemizin zeytinyağının eşsiz lezzeti, eşsiz mineral değerleri, eşsiz sağlığını, hiç kimsenin hakkını hukukunu yedirtmeden zeytinyağımızı sömürmelerine de ve sahtekarlık yapmalarına da izin vermeyeceğiz."

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da etkinliğin sadece zeytinyağı değil, turizm açısından da büyük öneme sahip olduğunu anlattı.

Festival süresince düzenleyecekleri etkinlik, panel ve toplantılarla amaçlarının zeytinyağındaki Ayvalık markalarının yanı sıra ilçenin turizm değerleri ve potansiyelini ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayan Uçar, "Festivalimiz, zeytin üreticilerinden yerel halka, turizmcilerden gastronomi meraklılarına kadar geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapıyor ve Ayvalık'ın zeytin, tarih ve kültürle olan kadim bağını yeniden canlandırıyor." dedi.

Kaymakam Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de açılışta konuşma yaptı.

Protokol ve katılımcılar daha sonra meydanda, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca hazırlanan zeytinyağı stantlarını ziyaret etti.

Festival kapsamında yarın panel ve tanıtım programları düzenlenecek. Etkinliği son günü olan 3 Kasım'da da Ayvalık'ta bulunan kırmızı mercanların tanıtımı için milli sporcu Şahika Ercümen dalış yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık Zeytin Hasat Festivali Başladı - Son Dakika

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