Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım - Son Dakika
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Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım

31.03.2023 20:32
Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda yanıcı madde taşımalarından alınan ücretin kaldırıldığını, ağır yük taşıtları için şehir vergisi uygulamasının sona erdirildiğini ve bu taşıtlar için azami sınırın uluslararası standartlara getirilerek 41...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda yanıcı madde taşımalarından alınan ücretin kaldırıldığını, ağır yük taşıtları için şehir vergisi uygulamasının sona erdirildiğini ve bu taşıtlar için azami sınırın uluslararası standartlara getirilerek 41 tona yükseltildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan'da 30 Mart'ta yürürlüğe giren kararname ile uluslararası kara yolu taşımacılığına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçti.

Bu kapsamda yanıcı madde taşımalarından alınan ücret kaldırılırken, ağır yük taşıtları için şehir vergisi uygulaması sona erdirildi.

Ayrıca, geçiş ücretlerinde önemli indirimler yapıldı ve ağır yük taşıtları için azami sınır uluslararası standartlara getirilerek 41 tona yükseltildi.

Uygulama, Azerbaycan'a ve Azerbaycan üzerinden Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi Orta Asya ülkelerine taşıma yapan Türk taşımacılarına büyük kolaylıklar getirdi.

İki ülke arasında özellikle son dönemde yapılan görüşmelerde sorunların çözümü için ortak çalışmalar yürütüldü.

Yürürlüğe giren son düzenleme, Türk taşımacılarına önemli maliyet avantajları sağladı. Düzenleme, Azerbaycan'a yapılan ihracatı kolaylaştıracağı gibi Azerbaycan üzerinden transit taşımaları teşvik edecek, Orta Koridoru daha da güçlendirecek.

Türk taşımacıları geçiş belgesi sorunu yaşamayacak

Azerbaycan'ın aldığı karar ile sınır kapılarında ücretli geçiş belgesi uygulaması sona ererken, geçiş belgesi olmayan ülkelere ait taşımalara müsaade edilmeyecek.

Türkiye ile Azerbaycan Ulaştırma bakanlıkları arasında 15 Aralık 2022 tarihinde Bakü'de gerçekleştiren Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı ile uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan geçiş belgesi kotaları 49 binden 115 bine yükseltilmişti.

Yeni uygulama ile bazı ülke taşımacıları sorun yaşarken Türk taşımacıları ellerindeki yeterli sayıda kota ile geçiş belgesi sorunu yaşamadan, çok daha düşük maliyet ile taşıma yapmaya devam edebilecek. Uygulama, Türk lojistik sektörünün uluslararası gücünü daha da artıracak.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Kaynak: AA
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