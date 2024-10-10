Azerbaycan'da InMerge İnovasyon Zirvesi - Son Dakika
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Ekonomi

Azerbaycan'da InMerge İnovasyon Zirvesi

Azerbaycan\'da InMerge İnovasyon Zirvesi

Bakü'de düzenlenen zirvede teknoloji ve dijitalleşme üzerine stratejiler paylaşıldı.

10.10.2024 12:47
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Dünyanın farklı ülkelerinde teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de InMerge İnovasyon Zirvesi'nde bir araya geldi.

Pasha Holding'in organizasyonunda, Trendyol'un desteğiyle Bakü Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen InMerge İnovasyon Zirvesi'ne, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarını önemsediklerini ifade ederek, teknolojinin ve gelişen yapay zekanın günlük hayatta çok büyük yer tutmaya başladığını belirtti.

Nebiyev, siber güvenlik alanında da Azerbaycan'da çeşitli stratejiler geliştirildiğini dile getirerek, özel sektörün bu alana yoğun bir istekle atıldığını gördüklerini vurguladı. Kamuda da dijital dönüşüme çok önem verdiklerini ve hayata geçirdikleri projelerle Azerbaycanlıların hayatını kolaylaştırdıklarını anlatan Nebiyev, şöyle konuştu:

"Teknolojik gelişimini dikkate aldığımızda bunların başında siber güvenlik gelmektedir. Bu konuda çalışan startup'ları destekliyoruz. Konuya bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Bu kapsamda mevzuat geliştirmelerini de yapıyoruz. Azerbaycan'ın inovatif olması için dünyaya açık bir pazarız. Büyük şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli şirketlerin de yatırımlarına açığız. Özel fonlar oluşturduk, bu da inovasyon ve dijitalleşme açısından yatırımlara ne kadar istekli olduğumuzu ortaya koymaktadır."

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da yenilikçi şirketleri desteklediklerini, geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Devlet programında bir yol haritası ile teknoloji alanında insan kaynağını destekliyoruz. Eğitimde dijital becerilerin artırılmasına büyük önem veriyor, kapsamını giderek genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin, önemli yatırım alanlarından biri olduğunu değerlendirdiklerinin altını çizen Cabbarov, "Bu alanda birçok ülke ve şirket ile partnerlik yapıyoruz. Azerbaycan Dijital Ekonomi Gelişim Stratejisi hazırladık. Bu çok kapsamlı vizyoner bir yaklaşımdır. Biz dijitalleşme ve inovasyonun ekip işi olduğuna inanıyoruz. Birçok ülkede partnerlerimiz bulunuyor. İşbirlikleri ve ekip çalışmasıyla dijitalleşmeyi artırmayı hedefliyoruz. Trendyol da partnerlerimiz arasında yer alıyor." dedi.

"250 binden fazla satıcıyı bir araya getiren teknoloji destekli bir pazar yeri platformuna dönüştük"

Trendyol Group Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan da inovasyonun, hayatı, benzeri görülmemiş bir hızla dönüştürmeye devam ettiğine dikkati çekerek, bir zamanlar yüzyıllar süren teknolojik gelişmelerin artık birkaç gün içinde hatta çok daha hızlı biçimde gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Trendyol'da da durumun farklı olmadığını dile getiren İnan, "Yapay zeka, büyük dil modelleri ve sanal gerçeklik gibi yenilikçi teknolojiler çalışma şeklimizi yeniden tanımlamamızda ve müşterilerimize her yıl daha iyi hizmet vermemizde önemli bir yere sahip. Değişen ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayabilme arzumuz, İstanbul merkezli ve moda odaklı bir e-ticaret şirketinden; Türkiye'den Almanya'ya, Körfez ülkelerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya ve tabii ki Azerbaycan'a uzanan, yaklaşık 40 milyon müşteriyle 250 binden fazla satıcıyı bir araya getiren teknoloji destekli bir pazar yeri platformuna dönüşmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

İnan, Azerbaycan'a gelme ve Pasha Holding ile işbirliği yapmanın da iyi bir karar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu iki şirketin güçlerini birleştirmemiz, 2 milyon müşterisiyle Azerbaycan'ın bir numaralı e-ticaret platformu olmamızı sağladı. İşlerimizi daha iyiye taşımak için burada teknoloji ve pazarlamaya önemli yatırımlar yapıyoruz. İşimizi hızlandırmak ve bu yepyeni pazarımızda yenilikleri hayata geçirmek için önde gelen bankalarla, lojistik şirketleriyle işbirlikleri kuruyoruz. Türkiye'de öğrendiklerimizi, geliştirdiklerimizi Azerbaycan'a da uyarlıyoruz. Daha dün gerçekleştirdiğimiz, burada ilk ofisimizin açılışıyla birlikte önemli bir kilometre taşına daha imza attık. Bu adımımız bu ülkeye olan uzun vadeli inancımızın bir kanıtı. Yatırım yapmak, yenilik yapmak ve operasyonlarımızı büyütürken daha geniş ekosistemin büyümesine anlamlı bir şekilde katkıda bulunmak için buradayız."

"Startup'ların başarısının yüzde 90'ı zamanlamadır"

YouTube'un Kurucu Ortağı Steve Chen de Silikon Vadisi'nde ilk çalışmaya başladıklarında şirketlerin tek bir sokakta olduğunu, şimdi ise dev bir vadiye dönüştüğünü ifade etti. Chen, Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin risk alabilen özgün fikirlere sahip olduğunu, küçük startup'ların büyük şirketlerle etkileşim içerisinde bulunduğunu ve ekosistemin böylelikle geliştiğini belirtti.

Chen, markanın doğuşunu ve büyüme serüvenini anlatarak, "Geriye baktığımda YouTube düşündüğümden de ötesine geçti. 2005 yılında insanlar bu teşebbüsün ayakta kalıp kalamayacağını düşünüyordu. Şimdi 2 milyar insan aktif olarak YouTube'u kullanmaktadır. Startup'ların başarısının yüzde 90'ı zamanlamadır. Doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru yerde olmaktır." diye konuştu.

"Farklı düşünen, kendisini geliştiren insan kaynağının oluşması gerek"

Pasha Holding Üst Yöneticisi (CEO) Celal Gasimov da hayatın çok hızlı dönüşüm geçirdiğine dikkati çekerek, servis, ürün ve hizmetlerin sürekli geliştirilmesi, yönetim sisteminin tüm düzeylerde hızlı ve etkin çalışması gerektiğini vurguladı.

Holding olarak siber güvenliğe çok önem verdiklerinin altını çizen Gasimov, "Bunun için üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Farklı düşünen, kendisini geliştiren, inovatif fikirleri ortaya koyabilecek insan kaynağının oluşması gerektiğine inanıyor, startup'ları da bu anlamda destekliyoruz." dedi.

Gasimov, ortak refaha katkıda bulunmanın önemine işaret ederek, gençlerin bu anlamda değer yaratabileceğini, ekosistemin ortak olarak gelişmesine katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Gelecek nesiller için daha iyi bir ekosistem oluşması için çalıştıklarını anlatan Gasimov, "InMerge İnovasyon Zirvesi'nde her sene biz yatırımcıların ve sponsorların sayılarının arttığını görüyoruz. Bu çocuk artık büyümektedir. Bugün bizim oluşturduğumuz partnerlik ve dostluk devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Azerbaycan'da InMerge İnovasyon Zirvesi - Son Dakika

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