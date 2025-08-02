Azerbaycan Gazı Suriye'ye Sevk Edilmeye Başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Azerbaycan Gazı Suriye'ye Sevk Edilmeye Başlandı

Azerbaycan Gazı Suriye\'ye Sevk Edilmeye Başlandı
02.08.2025 14:33
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Kilis'te düzenlenen törenle, Azerbaycan doğalgazı Türkiye üzerinden Suriye'ye ihracatı başladı.

Kilis'te, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye sevkine başlanmasıyla ilgili bir tören düzenlendi. Törene Azerbaycan, Türkiye, Suriye ve Katar hükümet temsilcileri ile resmi yetkililer katıldı.

Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihracatı başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov, 11 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da ve ardından 12 Temmuz'da Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şaraa arasında gerçekleştirilen görüşmelerde varılan mutabakatlar doğrultusunda, kısa bir süre içinde Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmeye başlandığını ifade etti. Bakan Cabbarov, bu gelişmenin Suriye'nin enerji güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, kardeş ülkeler olarak Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sektörü dahil olmak üzere tüm alanları kapsayan stratejik iş birliklerinin bu tarihi öneme sahip projenin kısa sürede hayata geçirilmesini mümkün kıldığını vurguladı. İki ülkenin, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik ortak çalışmalar yürüttüğünü ve önemli adımlar attığını dile getirdi.

Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Suriye'ye taşınmasının ülkenin enerji ihracatı tarihinde önemli bir aşama olduğunu ve Güney Kafkasya ile Orta Doğu arasında yeni bir enerji köprüsünün temelini attığını belirtti. Azerbaycan'ın gaz ihraç ettiği ülke sayısının 14'e ulaştığını aktaran Bakan Cabbarov, SOCAR'ın planlarının daha da büyük olduğunu, şirketin yurt dışındaki doğalgaz üretim projelerinde paylar elde ederek gazını yeni tüketici ülkelere ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği stratejik enerji projelerinden söz ederek, bu girişimlerin ülkenin bölgesel ve küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında paha biçilemez bir rol oynadığını belirtti. Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışı ile Azerbaycan'dan Suriye'ye doğalgaz sevkiyatının başlamasının, Azerbaycan'ın güvenilir ve stratejik bir enerji tedarikçisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Bu projenin, Azerbaycan'ın doğalgaz ihracat coğrafyasını yeni yönlerde genişletmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El Beşir, uzun yıllar süren savaştan etkilenen Suriye'de refahın artırılması ve ülkenin yeniden inşası yönünde gösterdikleri destek için Azerbaycan ve Türkiye devletlerine teşekkür etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SOCAR ile Azerbaycan'dan gelen gazın Türkiye-Suriye sınırında teslimine yönelik bir swap anlaşması imzaladıklarını belirterek "Kederde ve sevinçte bir olduğumuz Azerbaycan, bu projede de desteğini bizden esirgemedi" dedi.

Azerbaycan'dan gelen doğalgazı Kilis üzerinden Suriye'ye ihraç edeceklerini kaydeden Bakan Bayraktar, "Yavuzlu Ölçüm İstasyonu'ndan günde 6 milyon metreküplük kapasite ile gaz sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Bu sayede oradaki elektrik santralleri de yakın bir zaman içinde devreye alınacak. İlk aşamada Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihracı sağlanabilecek. Bu doğalgaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık kurulu güç faal hale gelecek. Bu proje Suriye'de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak, insanların yaşam standardını yükseltecek ve ülkeye dönüşleri hızlandıracak" diye konuştu.

Azerbaycan heyetinin ziyareti kapsamında, Türkiye ve Suriye heyetleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Görüşmelerde enerji sektöründe iş birliğinin genişletilmesi imkanları değerlendirildi ve karşılıklı ilgi duyulan konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Azerbaycan Gazı Suriye'ye Sevk Edilmeye Başlandı - Son Dakika

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