AZMAN: Yerli Hibrit İnsansız Kara Aracı - Son Dakika
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Ekonomi

AZMAN: Yerli Hibrit İnsansız Kara Aracı

AZMAN: Yerli Hibrit İnsansız Kara Aracı

Yerli üretim AZMAN, sarp arazilerde görev yaparak Mehmetçik'e güç katacak. 6x6 modüler tasarım.

22.10.2024 15:47
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Sarp arazilerde görev yapabilen, yüksekliği ayarlanabilen 6x6 taktik tekerlekli ve hidrolik tahrikli hibrit modüler insansız kara aracı AZMAN, Mehmetçik'e güç katacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkan AZMAN ile sarp araziler daha kolay aşılacak.

HİDROAN Ankara Hidrolik Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi Fabrika Müdürü Neşet Dağdelen, AA muhabirine, son 10 yılda savunma sanayisi şirketlerine AR-GE danışmanlığı ve çözüm ortaklığı yaptıklarını söyledi.

Savunma sanayisi üzerine bugüne kadar 15'in üzerinde proje tamamladıklarını ifade eden Dağdelen, "AZMAN Projesi de bunlardan birisi. AZMAN, 8 yıllık bir proje. Projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından AR-GE ve TÜBİTAK'tan destek alarak başladık. Prototip ürün olarak tamamlanan AZMAN, otonom keşif aracı. Diğer araçlardan ayıran özelliği, her tekerleği bağımsız hidropnömatik sistemle çalışan bir araç. İçinde dizel ve elektrikli motorumuz var. Ayrıca onların yanında hibrit çalışan bir araç." dedi.

Dağdelen, aracın 4 bin 600 kilogram yük taşıma kapasitesinin bulunduğunu, kendi ağırlığının ise 6 ton olduğunu bildirdi.

"Araç tamamıyla yerli üretim"

Aracın önünde bulunan derinlik kameralarıyla, aynı zamanda lidar ve radar kameralarıyla direkt GSM şirketleriyle bölgesindeki konumunu tespit ettiğini belirten Dağdelen, şu bilgileri verdi:

"Sonrasında Harita Genel Müdürlüğünün sayfasındaki genel dünya haritasına ulaşarak konumunu sabitliyor. Sabitledikten sonra yazılımı da bize ait olmak kaydıyla sizin konumlandırdığınız bölgeye hareket ediyor. Hareket ederken engel tanımlayabiliyor. Karşısına çıkan engelleri aşabiliyor. Aşamayacağı bir engel varsa kullanıcısına bunu bildiriyor. Yöneticisiyle arasındaki irtibatı koparırsa gittiği yolu hafızasına aldığı için tekrar geri komuta merkezine dönebiliyor. Araç tamamıyla yerli üretim. HİDROAN, bu üretimde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından AR-GE desteği ve TÜBİTAK desteği haricinde herhangi bir firmadan destek almamıştır. Yazılım, hidrolik, elektronik dahil kendi bünyesinde üretimini gerçekleştirmiştir. Bunu gerçekleştirirken Orta Doğu Teknik Üniversite ve diğer üniversitelerden yardım almıştır. Yazılım konusunda tamamıyla kendi personelini kullanmıştır. Prototip bir ürün olduğu için ihracatıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Bunu gerçekleştirmek için Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığından kuruluş ve üretim izin belgeleri alındı."

Dağdelen, AZMAN'ın, 6x6, 4x4 ve 8x8 üretilmesi için izin belgeleri olduğunu aktararak, ihtiyaç halinde bunların da direkt üretilip Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılmaya hazır olduğunu anlattı. AZMAN'ın zorlu arazi koşullarına göre üretildiğine dikkati çeken Dağdelen, şunları kaydetti:

"AZMAN'ın hızı saatte 30 kilometre. Aracımız hidrolik olduğu için alt kısmını yere indirecek kadar yaklaşmakta, 70 santimetre yerden yükselebilmekte. Noktasal dönüş yapabilmekte. Bu özellikler araca ayrı bir güç katıyor. Arazideki gücü ve performansıyla TSK'ya uzun soluklu hizmet edecek, Mehmetçik'e can kurtarıcı güç olacak."

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AZMAN: Yerli Hibrit İnsansız Kara Aracı - Son Dakika

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