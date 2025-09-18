Bacak Ağrısı ve Şişlik Dikkat! - Son Dakika
Bacak Ağrısı ve Şişlik Dikkat!

18.09.2025 11:03
Derin ven trombozu belirtilerine dikkat! Vakit kaybetmeden uzman görüşü alınmalı.

Medipol Bahçelievler Hastanesinden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, bacakta şişlik ve ağrının "derin ven trombozu"nun (damar içinde kanın pıhtılaşması) işaretçisi olabileceği için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, uzun süreli yolculuklar, ameliyat sonrası istirahat ya da genetik yatkınlık gibi birçok faktörün tetikleyebileceği derin ven trombozu, erken fark edilmediğinde hayati tehlike oluşturabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Faruk Hökenek, özellikle bacakta şişlik ve ağrı hissedildiğinde vakit kaybetmeden uzman desteği alınması gerektiğini vurguladı.

Hökenek, özellikle uzun süreli yolculuklar, ameliyat sonrası dinlenme dönemi veya genetik faktörlerin tetikleyebileceği bu rahatsızlığın fark edilmediğinde hayatı tehdit eden akciğer embolisine dönüşebileceğini belirtti.

Bacakta şişlik ve ağrıya kesinlikle dikkat edin

Hökenek, "Sabah uyandığınızda bacağınızda şişlik fark ettiyseniz, uzun bir seyahatten sonra ya da ameliyat sonrası yatakta birkaç gün dinlendikten sonra bacağınızda şişlik, renk değişikliği, kızarıklık veya morarma gibi belirtiler oluştuysa kesinlikle ihmal etmeyin. Ayağınıza bastığınızda zorlanma ya da baldırda ağrı hissediyorsanız mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavi edilmeyen derin ven trombozunda pıhtının koparak akciğer damarlarını tıkayabileceğine dikkati çeken Hökenek, nefes darlığı, çarpıntı ve ani nefes alma güçlüğü gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde acil olarak hastaneye gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Hökenek, "Bu belirtiler, pıhtının akciğere gitmiş olmasının işaretidir ve çok tehlikelidir. Hayatınızı riske atmamak için gecikmeden müdahale şarttır." ifadesini kullandı.

Derin ven trombozunun tedavisinde pıhtının yoğunluğuna göre farklı yöntemler uygulandığını aktaran Hökenek, genç hastalarda pıhtı eritici ilaçlarla hızlı müdahale yapılabildiğini, daha hafif vakalarda ise ağızdan kan sulandırıcı ilaçların tercih edildiğini bildirdi.

Hökenek, tedavi sonrası dönemde hastaların yaklaşık üçte birinde kalıcı bacak şişliği görülebileceğini, erken teşhis ve tedavi kadar düzenli takibin de çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

