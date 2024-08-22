BAE, İtalya vatandaşı Danilo Coppola'yı iade etti - Son Dakika
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Ekonomi

BAE, İtalya vatandaşı Danilo Coppola'yı iade etti

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkesinin yetkililerinin resmi talebi üzerine mali suçlardan hüküm giyen ve aranan İtalya vatandaşı Danilo Coppola'yı iade etti.

22.08.2024 15:17
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkesinin yetkililerinin resmi talebi üzerine mali suçlardan hüküm giyen ve aranan İtalya vatandaşı Danilo Coppola'yı iade etti.

BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Coppola'yı iade kararı, BAE Adalet Bakanı Abdullah bin Sultan bin Avad Al Nuaymi ve İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio arasında imzalanan ikili iade anlaşmasına uygun olarak alındı.

Haberde, iki bakanın, Coppola'nın BAE'den İtalya'ya başarılı bir şekilde teslim edildiğini teyit ettiği kaydedildi.

Mali suçlardan hüküm giyen İtalyan vatandaşının İtalya'ya tesliminin BAE ile İtalya arasındaki ilişkilerin somut bir örneği olduğu belirtildi.

BAE polisi, kendi ülkesindeki mali suçlarla bağlantılı olarak aranan Coppola'yı 6 Aralık 2023'te BAE'de bir alışveriş merkezinde durdurulmasının ardından tutuklamıştı.

Yaklaşık 18 aydır BAE'de yaşayan Coppola, 9 Aralık'ta serbest bırakıldı.

Coppola, serbest bırakıldıktan sonra Instagram'da masum olduğunu iddia ettiği ve İtalyan hukuk sistemini eleştirdiği bir video yayınladı.

İtalya Yüksek Mahkemesi 2022'de, Coppola'nın emlak girişimlerinin çöküşüyle ??bağlantılı üç hileli iflas suçlamasıyla ilgili mahkumiyetini onamış ve Coppola, 6 yıl iki 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Abu Dabi'de tutuklanması bu mahkumiyet kararına dayanıyordu ancak kendisi aynı zamanda Milano'daki iki ayrı davayla bağlantılı olarak da aranıyordu.

Coppola daha önce İsviçre'de yaşıyordu ancak İsviçreli yetkililer, Mayıs 2022'deki gasp girişimi nedeniyle onun iade edilmesi yönündeki talebi reddetmişti.

Coppola daha sonra hakkında Interpol tutuklama emri çıkarılması üzerine 12 Aralık 2023'te tekrar tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BAE, İtalya vatandaşı Danilo Coppola'yı iade etti - Son Dakika

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