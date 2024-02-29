Bafra Ovası'nda Beyaz Lahanada 200 Bin Ton Rekolte Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bafra Ovası'nda Beyaz Lahanada 200 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Bafra Ovası\'nda Beyaz Lahanada 200 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Samsun sınırlarındaki Bafra Ovası'nda beyaz lahanada yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor. Ovada yapılan ekimlerin ardından 2024 yılında hasat tamamlanacak. Ancak hava şartları ve iklim değişikliği nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor ve satışlar azalıyor. Bölgedeki sebze üreticileri, tarımda maliyetlerin yüksek olduğunu ve yerli tohumun teşvik edilmesini istiyor.

29.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:25
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Kışlık sebzede önemli üretim merkezlerinden Samsun sınırlarındaki Bafra Ovası'nda beyaz lahanada yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği alüvyon açısından zengin ovada, 2023 yılı ağustos ayında 27 bin dekar alana hibrit ve normal beyaz lahana ekimi yapıldı.

Bafra Ovası'nda ekilen, yörede "kelem" olarak adlandırılan beyaz lahanada 2024 yılı nisan ayında hasat tamamlanacak.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, ovada dönüm başına beyaz lahanada 5 ile 10 ton arasında verim alındığını belirtti.

Aşçı, "Toplamında ovamızdan yaklaşık 200 bin ton rekolte beklentimiz var. Sezon başlarken fiyatlar normal gitti, hava şartları ve iklim değişikliğinden dolayı Kışın ortasındayız, havalar çok sıcak, fiyat düşük, satışlarımız azaldı." diye konuştu.

Aşçı, ovada yetiştirilen lahanaların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize gibi Karadeniz sahil kısmının tamamı ile Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirlere gönderildiğini aktardı.

Tarımda maliyetlerin yüksek olduğunu, zor şartlar altında üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Adem Aşçı, sebze üreticilerine de destek verilmesini, yerli tohumun teşvik edilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Karaburç Mahallesi'nde tarımla uğraşan Uğur Bektaş ise "On beş dönüm arazime kelem ekimi yaptım. Ağustosta ekimini yaptığımız kelemin hasadını yapıyoruz. Umduğumuzu bulamadık. Bir dahaki sene inşallah fiyatların daha iyi olacağını umut ediyoruz. Tüm çiftçilerimizin işleri hayırlı gitsin" diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda Beyaz Lahanada 200 Bin Ton Rekolte Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra Ovası'nda Beyaz Lahanada 200 Bin Ton Rekolte Bekleniyor - Son Dakika
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