Üye Girişi
Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı! - Son Dakika

Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!

07.02.2022 13:56

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre İstanbul'un Bağcılar ilçesinde nüfus 7 bin 145 artarak 744 bin 351 oldu. Yeni nüfusuyla 51 ili geride bırakan Bağcılar, ilçeler arasında ise Türkiye'de 9'uncu İstanbul'da ise 3'üncü sırada yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

NÜFUSU 7 BİN 145 ARTTI

Değişik uluslardan ve yörelerden insanları bir arada barındıran Bağcılar'da büyük bir değişim yaşandı. İlçenin bir önceki sayımda 737 bin 206 olan nüfusu bu sene 7 bin 145 artarak 744 bin 351'e çıktı. Nüfusun 378 bin 73'ünü erkek, 366 bin 278'ini ise kadınlar oluşturuyor. Bu sayı yüzde olarak ise tabloya yüzde 50,79 erkek, yüzde 49,21 kadın şeklinde yansıyor.

51 İLDEN DAHA KALABALIK

Yeni verilerle birlikte yurt genelinde ilçeler arasında Türkiye'de 9. sırada olan Bağcılar, İstanbul'da ise 3. sırada geliyor. Öte yandan 81 ilin nüfus sıralamasında 30 büyükşehirden sonra gelen Bağcılar'ın, 51 ilden daha büyük olduğu görüldü.

"TALEP GÖREN BİR YER HALİNE GELDİ"

Nüfusun kentsel dönüşüm nedeniyle artış gösterdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İstanbul'un merkezi konumundaki ilçemiz, kentsel dönüşüm sonucu oluşan modern ve kaliteli yaşam alanlarıyla çok talep gören bir yer haline geldi. Biz de belediye olarak vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Bağcılar, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
13:34 İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek
13:28 En pahalı sperm! Satışından 1,25 milyon lira elde etti
12:43 12 yaşındaki çocuğu acı çekmesinden zevk aldıkları için öldürdüler: 20 yıl sonra DNA'sı bulundu, müebbetleri isteniyor!
13:20 Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü!
13:19 Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek
12:56 8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:03:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement