Bahçıvan: Türkiye Rekabete Hazırlanmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Bahçıvan: Türkiye Rekabete Hazırlanmalı

Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin küresel ticaret risklerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

30.04.2025 17:45
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, küresel ticarette yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Ülkeler yeni yatırımları kendisine çekmek için büyük bir rekabet içerisinde olacak ve Türkiye de kendisini buna hazırlamak durumunda." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin nisan ayı olağan toplantısı "Küresel Ticaret Gerilimlerinin Gölgesinde Türkiye Sanayisi: Riskler ve Stratejik Seçenekler" ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İSO Başkanı Bahçıvan, Orta Doğu'daki çatışma ve istikrarsızlıktan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ticaret savaşlarına kadar birçok alanda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünyanın çalkantılı bir dönemin içinden geçtiğini belirtti.

Küresel ticaretin ciddi risk altında olduğunu belirten Bahçıvan, "Ülkeler yeni yatırımları kendisine çekmek için büyük bir rekabet içerisinde olacak ve Türkiye de kendisini buna hazırlamak durumunda." dedi.

Bahçıvan, küresel ticaret sisteminin alt üst olduğu ve tüm dünyada pazarlık siyasetinin öne çıkacağı bir dönemde olunduğunu işaret ederek, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan vize sorununun artık ertelenemez bir hal aldığını söyledi.

"AB ile daha güçlü müzakere süreci yürütülmeli"

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye için çok önemli bir ihracat pazarı olmakla beraber, Türkiye'nin de AB için beşinci büyük ihracat pazarı olduğuna dikkati çeken Erdal Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu ekonomik gücünün yanına bile yaklaşamayan bazı ülkeler maalesef AB'ye vizesiz seyahat ederken, AB ile 30 yıllık bir gümrük birliği bulunan ülkemizin vatandaşları, vize alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Artık hem ABD pazarında oluşabilecek fırsatları değerlendirmek hem de başta vize sorunu olmak üzere, AB ile Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları gibi tüm konularda yaşanmakta olan sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturabilmek için çok daha güçlü bir müzakere süreci yürütmek zorundayız."

Bahçıvan, Türk iş dünyasının halihazırda köklü bir müzakere kültürünün içinden gelen iş dünyası temsilcileri olarak bu işi zaten yıllardır adeta doğal bir refleks olarak hayatın farklı dönemlerinde yapmakta olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, iş dünyasının, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın bu süreçte yapılacak tüm pazarlıklarda güçlü bir şekilde masada yer alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de enflasyonla mücadeleden asla taviz verme lüksü olmadığını dile getiren Bahçıvan, "Bunu söylerken, enflasyonla mücadele konusundaki en ağır sorumluluğun yüklenmiş olduğu sanayi sektörünün, sorumlusu olmadığı ve hak etmediği böylesine yüklü bedelleri ödemesi noktasındaki kapasitesinin de sınırının da sonuna geldiğinin her kesim tarafından iyi bilinmesi gerekiyor. Özellikle emek yoğun sektörlerimizin kaderlerine terk edilmemesi, bu sektörlerimizin yıllar içinde edindiği üretim kültürünün hasar görmemesi konusunda dikkatli ve özenli davranılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'daki tüm sanayi tesislerinin bir check-up'ının yapılması gerektiğini düşünüyoruz"

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin de açıklamalarda bulunan İSO Başkanı Bahçıvan, "Artık herkes İstanbul'un deprem gerçeğinin farkında olmalıdır. Depremlerin oluşumunu önleyemeyeceğimize göre, tek çaremiz can kayıplarını ve her biri büyük bir ekonomik değer olan endüstriyel tesislerimizde ortaya çıkabilecek hasarları azaltabilecek önlemleri önceden almak olmalıdır." diye konuştu.

Bahçıvan, Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 40'ının İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce İstanbul'daki sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya koyacak bir envanter çalışmasına acilen ihtiyacımız var. Bu nedenle artık İstanbul'daki tüm sanayi tesislerinin bir check-up'ının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kentsel dönüşüme benzer bir 'sanayi dönüşümü' projesinin de süratle hayata geçirilmesi artık çok kritik ve elzem hale gelmiştir. Teknolojik ilerlemeler sonucu oluşan yeni güçlendirme teknikleri de akademik bir altyapı ile desteklenerek güçlendirme mevzuatımıza girmelidir."

Toplantı sonrası İSO Stratejik Dönüşüm Merkezi Danışmanı ve Future Ally Kurucu Ortağı İdil Özdoğan'ın moderatörlüğünde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan ile Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUASIA) Direktörü Doç. Dr. Burak Gürel'in katıldığı bir panel de düzenlendi.

Panelde, Trump'ın ülkelere uyguladığı siyasi ve ticari politikaların ekonomik görünümü, küresel ticaret gerilimleri ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bahçıvan: Türkiye Rekabete Hazırlanmalı - Son Dakika

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