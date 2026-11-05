Bakan Bayraktar 2040'ta 175 bin megavat rüzgar ve güneş gücü hedefini açıkladı

Bakan Bayraktar 2040'ta 175 bin megavat rüzgar ve güneş gücü hedefini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2040 itibarıyla 175 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu gücüne ulaşacağını söyledi. Bayraktar, bu hedef için yatırım tutarının yaklaşık 100 milyar dolar olacağını belirtti.
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: "Türkiye 2040 itibarıyla 175 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu gücüne ulaşacak. Yatırım tutarı yaklaşık 100 milyar dolar"
Kaynak: AA
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