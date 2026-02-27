Bakan Bayraktar: Çağrı Bey Somalide Umut Veriyor - Son Dakika
Bakan Bayraktar: Çağrı Bey Somalide Umut Veriyor

27.02.2026 18:29
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve gaz arama faaliyetlerinin yoğunlaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında sismik ve sondaj gemileriyle çok yoğun bir faaliyet yürüttüğünü belirterek, "Çağrı Bey sondaj gemisi, ilk görev yeri Somali'ye nisanda ulaşacak. Oradan oldukça ümit var." dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında stantları gezip, çocuklarla sohbet etti.

Çağrı Bey sondaj gemisinin yakın zamanda Taşucu Limanı'ndan ilk görev yeri Somali'ye uğurlandığını anımsatan Bayraktar, "Türkiye, petrol ve doğal gaz aramacılığında sismik ve sondaj gemileriyle çok yoğun bir faaliyet yürütüyor. Çağrı Bey sondaj gemisi, ilk görev yeri Somali'ye nisanda ulaşacak. Oradan oldukça ümit var." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Libya'da çalıştığını ve Pakistan'da geçen yıl anlaşmalar yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Pakistan'da anlaşma yaptığımız sahalarda da sismik çalışmayla alakalı denizlerde bir hedefimiz var. Şu anda biz programda devam ediyoruz. Pakistan ve Afganistan arasındaki son dönemdeki çatışmaların bir an önce barışla neticelenmesi ve durması bizim için öncelikli konu. Çalışmalara planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sene için Pakistan offshore'unda sismik çalışma hedefimiz vardı. Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa'yı göndermeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."

Dünya genelindeki jeopolitik risklerin enerji piyasalarını etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, "Küresel enerji fiyatlarında arzın nasıl etkilendiği önemli. Elbette ki talep tarafı da önemli ama arz tarafında bugün farklı jeopolitik riskler var. İran'a müdahale konuşuluyor. Ümit ediyoruz bunlar sıcak çatışmaya dönmeden, farklı bir yöne evrilmeden daha makul düzeyde ve piyasayı etkilemeyecek şekilde neticelenir ve normal bir dengede bir petrol ve doğal gaz piyasası görürüz. Dünyada yaşanan bu kırılganlık ve değişiklikleri vatandaşlarımıza yansıtmadık. İnşallah bundan sonra bununla devam edeceğiz. Özellikle doğal gaz ve elektrik tarafında malumunuz vatandaşlarımıza desteğe devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yıl Bakanlık olarak yoğun katılım sağladık"

Bayraktar, Bakanlık olarak "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine bu yıl daha yoğun katılım sağladıklarını belirterek, ramazanın özel bir zaman olduğunu ifade etti.

Stantlara artan ilgiye işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da buradaydık. Bakanlığımızın kurumlarıyla burada daha yoğun bir şekilde varız. Çocuklarımızın geleceği için de önümüzdeki 30, 40, 50 yılları planladığımız bir süreci işletiyoruz. Enerjiye dair yapılan işlerin anlatılması açısından Külliye platformu önemli. Çocuklarımıza onların anlayabileceği dilden, biraz da böyle onları işin içerisine katarak sürekli anlatmaya gayret ediyoruz. Maden tarafından başlıyoruz. Petrol, doğal gaz, nükleerle alakalı yaptığımız çalışmalar, onlar çocuklarımıza burada anlatılıyor. Adeta bir oyun gibi sergiliyoruz."

Bakan Bayraktar, çocuklarıyla katıldığı etkinlikte stantları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

