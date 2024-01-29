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Bakan Bayraktar müjdeyi verdi! Sakarya'daki sahadan 15 milyon haneye yetecek doğal gaz tedarik edilecek - Son Dakika
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Bakan Bayraktar müjdeyi verdi! Sakarya'daki sahadan 15 milyon haneye yetecek doğal gaz tedarik edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkartarak 15 milyon eve doğal gaz tedarik edileceğini açıkladı.

29.01.2024 - 14:12,  Güncelleme: 14:17
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Türkiye savunma sanayide olduğu gibi enerji alanında da üretmeye ve büyümeye devam ediyor. Petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji alanındaki ivmesi her geçen gün artan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı.

BAKAN BAYRAKTAR MÜJDEYİ VERDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretiminin çok yakında 40 milyon metreküpe çıkartılacağını açıkladı.

Bakan Bayraktar müjdeyi verdi! Sakarya'daki sahadan 15 milyon haneye yetecek doğal gaz tedarik edilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.

"15 MİLYON HANEMİZE DOĞAL GAZI BURADAN TEDARİK EDECEĞİZ"

Bakan Bayraktar resmi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın liman yatırımına değinerek, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimimizi en kısa zamanda 10 milyon metreküpe, akabinde de nihaiolarak günlük 40 milyon metreküpe çıkartacak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik edeceğiz."

"MEMLEKETİMİZİN İHTİYACI OLAN GAZIN ÖNEMLİ KISMINI BURADAN SUNACAĞIZ"

Şu ana kadar 23 kuyu kazdık. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin ihtiyacı olan doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız.

Bakan Bayraktar müjdeyi verdi! Sakarya'daki sahadan 15 milyon haneye yetecek doğal gaz tedarik edilecek

"DEVLETİMİZ BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR LİMAN YATIRIMI YAPTI"

Burada aynı zamanda devletimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himayelerinde çok önemli bir liman yatırımı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bizlerle beraber buradaydı. Bu limanı da tekrar ülkemizin önemli bir ihracat lokasyonu olması noktasına da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte bu projeleri nasıl gerçekleştirebilirizi istişare ettik."

Bakan Bayraktar müjdeyi verdi! Sakarya\'daki sahadan 15 milyon haneye yetecek doğal gaz tedarik edilecek
YORUMLAR (7)
  • Sadık Direk: Evet geleneksel doğalgaz,petrol,müjde sezonu açılmıştır 31 Mart,a kadar devam edecektir tüm sazanlara duyrulur. Yanıtla 5 33
  • Osman Agm: Gene bir seçim arafesinde herkese yetecek doğalgaz tedarik edildi. Bu sefer büyük oynadılar yakında zamı Çakarlar?? Yanıtla 2 21
  • Serkan Basar: geçenlerde amerikanın düşürdüğü sihanın fiyatı ne kadar acaba merak ettim yanlış anlamayın sadece merak Yanıtla 8 14
  • seyfettin gül: Fazla merak iyi değil 9 2
  • Serkan Basar: merak iyidir ak toto kara toto belli olur Yanıtla 0 8
  • Emir Emir: GEÇEN HAFTA TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK HAM PETROL ÜRETİMİ 60 BİN VARİLİ GEÇTİ DEDİLER MAZOTA ZAM GELDİ,HER PETROL,GAZ BULUNDU DENDİĞİNDE ZAM GELİYOR,HAFTAYA DOĞALGAZA ZAM GELİR DEMEDİ DEMEYİN. Yanıtla 0 3
  • Murat Sarıal: GAZ ŞAHLANIYOR PETROLLER FIŞKIRIYOR SAKARYA GAZ SAHASI SEÇİME HAZIRLANIYOR Yanıtla 0 3

Alparslan Bayraktar, Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar müjdeyi verdi! Sakarya'daki sahadan 15 milyon haneye yetecek doğal gaz tedarik edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bayraktar müjdeyi verdi! Sakarya'daki sahadan 15 milyon haneye yetecek doğal gaz tedarik edilecek - Son Dakika
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