Bakan Bayraktar Rusya\'da Enerji Görüşmeleri Yaptı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "St. Petersburg temaslarımız kapsamında Rusya'nın önde gelen enerji şirketlerinden Tatneft'in İcra Kurulu Başkanı Sayın Nail Maganov ile bir araya geldik. Petrol aramacılığı, rafineri yatırımları ve petrokimya alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarını ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Rusya temasları kapsamında Gazprom İcra Kurulu Başkanı Aleksey Miller ile de görüştü. Bayraktar, bu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "St. Petersburg'da Gazprom İcra Kurulu Başkanı Sayın Aleksey Miller ile bir araya geldik. Milli şirketimiz BOTAŞ ile Gazprom arasında enerji ilişkilerinin temel taşlarından biri olan doğal gaz alanındaki iş birliğimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Bu iş birliğini daha da ileriye taşıyacak fırsatları ve geliştirilmesi gereken alanları değerlendirdik" açıklamasında bulundu.