Bakan Bayraktar: Türkiye, cari açık problemini çözecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Türkiye, cari açık problemini çözecek

Bakan Bayraktar: Türkiye, cari açık problemini çözecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adana Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik zenginliğini kullanarak cari açık problemini çözeceğini belirtti. Bayraktar, petrol ve doğal gaz alanındaki çalışmaların dışa bağımlılığı azaltmada önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin yeni petrol keşiflerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ayrıca, nükleer enerjiden elektrik üretiminin de önemli olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

21.03.2024 20:23  Güncelleme: 20:25
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ekonomik zenginliğini kullanan, bulan, çıkaran, üreten, katma değerli şekilde sanayide ürüne dönüştüren bir Türkiye olarak biz, cari açık problemini de inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'nin gündeminden çıkarmış olacağız." dedi.

Bakan Bayraktar, Adana Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, petrol ve doğal gaz alanındaki çalışmaların dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli olduğunu söyledi.

Bir dönem terörle anılan Gabar'da, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü bulduklarını belirten Bayraktar, "Ciddi bir rezerv. Günlük üretimimizi çok kısa süre içerisinde 37 bin varile çıkardık. Orada da hedef inşallah günde 100 bin varile çıkabilmek." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin petrol için yeni keşiflere ihtiyacı olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bize yeni Gabarlar, keşifler lazım ama şunu da bilmemiz gerekiyor; netice itibarıyla her ülkede de petrol ve doğal gaz yok. Dolayısıyla bizde de kaynaklar kısıtlı olabilir. Biz, ihtiyacımız olan günlük 1 milyon 100 bin varilin tamamını kendi topraklarımızda bulamayabiliriz. Bunun için aramaya devam edeceğiz ama bulmama ihtimalimize karşı diyoruz ki Türkiye mutlaka yakın coğrafyasında, etki alanının olduğu coğrafyalarda, Kuzey Afrika'da Libya, Orta Doğu'da Irak başta olmak üzere ve Orta Asya coğrafyasında mutlaka petrol ve doğal gaz projelerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü şekilde olmaya devam edecek."

Türkiye Yüzyılı'nda nükleer enerjiden elektrik üretiminin önemli olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin mutlaka nükleer enerjiden elektrik üretmesi gerektiğini dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin, iş sağlığı, güvenlik ve çevre gerekliliklerinden taviz vermeden ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Çıkarılan madenlerin katma değere dönüştürülmesinin önemine işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Özellikle şu anda bütün dünyanın gözünü çevirdiği, adeta 'yeni petrol' diye adlandırılan nadir toprak elementlerinde ülkemizin çok bereketli olduğunu söyleyebilirim. Eskişehir Beylikova'da çok büyük bir keşif yaptık. Bu nadir toprak elementlerini, özellikle araçlardaki bataryalarda, yenilenebilir enerji ekipman üretiminde kullanılan bu yeni teknolojilerdeki maden ihtiyacını da buradan karşılayabilirsek Türkiye bu anlamda dünyadaki ilk 5 ülke arasına girecek. Hem ciddi ekonomik kazanç sağlayacak hem de açıkçası stratejik anlamda bu madenlere sahip olmanın getirdiği avantajı da inşallah kullanmış olacak."

Bakan Bayraktar, her açıdan daha istikrarlı ve güçlü bir ülke hedeflediklerini belirterek "Ekonomik zenginliğini kullanan, bulan, çıkaran, üreten, katma değerli şekilde sanayide ürüne dönüştüren bir Türkiye olarak biz, cari açık problemini de inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'nin gündeminden çıkarmış olacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, milletvekilleri ve iş insanları katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: Türkiye, cari açık problemini çözecek - Son Dakika

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