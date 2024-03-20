Bakan Bayraktar: Yerli kömürün payı çevreyle uyumlu şekilde artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Yerli kömürün payı çevreyle uyumlu şekilde artacak

Bakan Bayraktar: Yerli kömürün payı çevreyle uyumlu şekilde artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik üretiminde yerli kömürün payının çevreyle uyumlu şekilde artırılacağını belirterek, 'İnşallah en kısa zamanda yıllık 6 milyon tona çıkacağız.' dedi. Bayraktar, yerli kömürün üretimini çevreyle uyumlu şekilde artırmayı hedeflediklerini söyledi ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmayı vurguladı.

20.03.2024 17:19  Güncelleme: 17:21
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik üretiminde yerli kömürün payının çevreyle uyumlu şekilde artırılacağını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda yıllık 6 milyon tona çıkacağız." dedi.

Bakan Bayraktar, KİAŞ Kömür İşletmeleri ve EÜAŞ Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti, işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

KİAŞ Kömür İşletmeleri'nde yaptığı konuşmada Bayraktar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde katıldıkları kurtarma operasyonlarında büyük bir kahramanlık örneği sergileyen işçilere teşekkür etti.

Bayraktar, maden işçilerinin kurtarma çalışmalarına katılmalarının daha kurumsal bir yapı altında yürütülmesini hedeflediklerinin altını çizerek, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, AFAD ve çeşitli kurumlarla görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de elektrik üretiminin yaklaşık 3'te 1'nin kömürden sağlandığını, yıllık 38 milyon ton kömür ithal edildiğini aktaran Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirmek amacıyla yerli kaynakların payını artırmak istediklerini söyledi.

Bayraktar, bu bağlamda yerli kömürün üretimini çevreyle uyumlu şekilde artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Bu anlamda, bütün AK Parti iktidarları döneminde yerli kömür kullanımına devam ettik, devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda yıllık 6 milyon tona çıkacağız. Ne kadar daha fazla üretirseniz, o kadar daha az ithal etmiş olursunuz." dedi.

Kömürün çevreye etkilerine yönelik eleştirilere rağmen son yıllarda yaşanan enerji kriziyle birlikte Avrupa'da 2022 ve 2023'te enerjide kömür tüketiminin arttığına dikkati çeken Bayraktar, "Dolayısıyla mutlaka kendi kömürümüzü en hızlı şekilde ekonomiye kazandırmamız lazım. Onun için kömüre ihtiyacımız var. Onun için siz değerli madenci kardeşlerimize ihtiyacımız var ama her zaman şunu söylüyoruz. Madende bizim için birinci öncelik, iş sağlığı ve güvenliğidir. İkinci önceliğimiz çevre. Bizim için çok önemli. Yerli madenlerimizi, kömürümüz başta olmak üzere ekonomiye kazandırırken çevreyle alakalı da etkileri dikkate alarak çevreye zarar vermeden çevreyle birlikte bunları yapabilmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: Yerli kömürün payı çevreyle uyumlu şekilde artacak - Son Dakika

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