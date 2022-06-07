Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım

07.06.2022 00:26

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca EYT'liyi umutlandıracak açıklamalarda bulundu. Bilgin, "EYT ile ilgili dosya önümüzde duruyor. Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım. Çalışma hayatıyla ilgili her sosyal mesele benim görevimdir. Onu açmayacağız o dosya kapalıdır demeyiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de konuştu.

"MESAFE KAT ETTİĞİMİZ ZAMAN PAYLAŞACAĞIM"

"EYT ile ilgili dosya önümüzde duruyor" diyen Bakan Bilgin, "Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım. Çalışma hayatıyla ilgili her sosyal mesele benim görevimdir. Aman onu açmayacağız, o dosya kapalı. Hiç böyle dediğimiz yoktur'' ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKÇİLERİ KORUYAN BİR DEVLETTİR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet karakterinde bir devlet olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Şunu herkesin bilmesi lazım Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan bir devlettir. Alelade kapitalist bir devlet değildir. Demokratikleşme süreci ilerledikçe bu atılımlarımız devam edecek. Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz. Çalışma hayatıyla ilgili her sosyal mesele benim görevimdir. Onu açmayacağız o dosya kapalıdır demeyiz." dedi.

EYT NEDİR, KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

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Vedat Bilgin, Eylül, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım - Son Dakika


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