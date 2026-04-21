Bakan Bolat: Uluslararası şirketlerin sayısı 89 bine ulaştı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat , " Türkiye 'ye son 23 yılda 290 milyar dolar doğrudan yatırım geldi ve Türkiye'deki uluslararası şirketlerin sayısı 89 bine ulaştı. Yani 23 yıl önce sadece 5 bin 600 şirket vardı" dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda ABD Ticaret Odası heyeti ve ABD iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri ela alındı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü performansını sürdürdüğünü belirterek, ekonominin son 22 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğini ve 2025 yılı itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık milli gelire ulaşıldığını ifade etti. Türkiye'nin ihracatta yakaladığı ivmenin sürdüğünü vurgulayan Bolat, 2025 yılında 390 milyar dolarlık ihracat hedefinin başarıyla gerçekleştirildiğini, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatın 63 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

'TÜRKİYE-ABD TİCARET HACMİ 38,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Bakan Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını kaydederek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaştı. ABD, Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat pazarı ve dördüncü büyük ithalat ortağı konumunda bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

'TOPLANTI ÇOK VERİMLİ GEÇTİ'

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bolat, "53 kişilik bir iş insanları heyeti vardı ve hemen hemen hepsi de Türkiye'de yatırımları olan şirketlerdi. Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya Bey'in başkanlığında; aynı zamanda ABD Ticaret Odası'nın üç başkan yardımcısı ve şirketlerin yöneticileri, temsilcileri vardı. Çok verimli geçti. 5-6 bakanımızı daha bugün ziyaret ediyorlar. Bunlar tabii Türkiye'de yatırım yapan değerli şirketler; çok önemli istihdam, vergi, Türkiye'ye ihracat kazancı anlamında da ülkemiz ekonomisine değer katıyorlar. Türkiye'nin güvenli bir liman olması; istikrarlı bir siyasi yapıya, istikrarlı bir ekonomiye sahip olması; ekonomisini son 23 yılda dolar bazında 6 kat büyüterek 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomiye, milli gelire ulaşmamız; kişi başına milli gelirin 18 bin doları aşması; mal ve hizmet ihracat ve ithalat toplamının geçen yıl 820 milyar dolar gibi büyük bir rakama ulaşması, neredeyse 1 trilyon doların eşiğine yaklaşması gibi gelişmeler Türkiye'yi cazip kılıyor. Özellikle bölgemizde; kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda olan çatışmalar, savaşlar; buna karşın Türkiye'nin istikrarlı bir ekonomiye ve istikrarlı bir siyasi yönetime sahip olması, güçlü bir liderliğe sahip olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyadaki saygın konumu ve özellikle barış görüşmelerindeki yapıcı katkıları, Dışişleri Bakanlığımızın dengeli dış politikası ekonomik fırsatlarla birleştiğinde Türkiye'nin cazibesini artırıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 1,2 MİLYON VATANDAŞIMIZA İSTİHDAM SAĞLIYORLAR'

Geçen yıl Türkiye'ye 13 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım geldiğini vurgulayan Bolat, "Bu yıl da bunun Körfez Savaşı'nın bitiminden sonra hızlanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Orta Doğu'da ve Körfez'de yaşananlar karşısında Türkiye'nin bölgedeki güvenli, istikrarlı bir ada; istikrarlı, güvenli bir liman hüviyeti daha da pekişmiş oldu. Bu ziyaret de bunu göstermekte zaten. İnşallah ülkemiz ekonomisi için ve iki ülke arasındaki ilişkiler için başarılı geçeceğine inanıyorum. Zaten somut sonuçlar, uzun süredir ülkemize akan yabancı yatırımlarda ortaya çıkıyor. Türkiye'ye son 23 yılda 290 milyar dolar doğrudan yatırım geldi ve Türkiye'deki uluslararası şirketlerin sayısı 89 bine ulaştı. Yani 23 yıl önce sadece 5 bin 600 şirket vardı. Bunlar Türkiye'de 1,2 milyon vatandaşımıza istihdam sağlıyorlar. İhracatımıza 70 milyar doların üzerinde katkı sağlıyorlar. Vergi ödüyorlar, üretim yapıyorlar. Türkiye ekonomisinin gelişme ve büyümesinde, tıpkı yerli milli şirketlerimizin fazlasıyla yaptığı gibi uluslararası sermaye ve yatırımlardan da istifade etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çabalarımızın amacı bu" diye konuştu.