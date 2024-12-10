Bakan Göktaş: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün yatırıyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Göktaş: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün yatırıyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

10.12.2024 13:57
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti. 'Türkiye Aile Destek Programı'nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğunu vurgulayan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydetti. İhtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" dedi.

BUGÜNE KADAR 106,8 MİLYAR LİRA DESTEK

Gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu. 'Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Göktaş: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün yatırıyoruz - Son Dakika

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