Bakan Işıkhan: "En düşük emekli aylığına ilişkin TBMM AK Parti Grubu konuya yönelik bir çalışma yürütüyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubu tarafından bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek ve yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacaklar" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna tanıtılan 'Gençliğin Üretim Çağı' (GÜÇ) programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, programın Türkiye'nin üretim kapasitesini artıracağını ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunacağını vurguladı. Projenin gençler için gelecek vizyonu oluşturacak şekilde titizlikle tasarlandığını belirten Bakan Işıkhan, GÜÇ programının Türkiye'nin istihdam hamlesinde yeni bir dönemi başlattığını ifade etti. Programın temel amacının gençleri iş gücü piyasasına sağlam temellerle kazandırmak olduğunu kaydeden Işıkhan, "Çalışma Bakanlığı olarak bu projeye başlarken gençlerimizin gelecek vizyonuna önemli katkılar sağlayacak bir yapı tasarladık. Gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak bizim en önemli hedefimizdir. GÜÇ programı, gençliğe holistik yani bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan, eğitimden istihdama, stajdan ilk işe giriş sürecine kadar her aşamayı kapsayan bir projedir" ifadelerini kullandı.

"'Gençler bugünümüzdür' diyoruz"

Işıkhan, gençlere yönelik sunulan hizmetlerde ve kamu anlayışında köklü bir değişikliğe gittiklerine dikkati çekerek, "Biz bunu biraz daha ileriye taşıyor ve 'Gençler bugünümüzdür' diyoruz. Çünkü bugünden başladığımız takdirde gençlerimizin gelecek vizyonuna ve hedeflerine gerçek anlamda katkıda bulunabiliriz" diye konuştu.

Programın ayrıntılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 proje başlığı altında açıklandığını hatırlatan Işıkhan, meslek liselerinden üniversitelere kadar geniş bir yelpazede gençlerin yeteneklerini doğru zamanda ve doğru alanlarda değerlendirmek için çaba harcadıklarını bildirdi. GÜÇ sloganıyla hayata geçirilen bu istihdam hamlesinin, gençlerin potansiyelini doğrudan üretime dönüştüreceğini sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Burada aslında bu programda dinamizmi yakalamak çok önemli. ve kamu kurumlarını da gençlerimizin bu enerjisine, dinamizmine ayak uyduracak şekilde yeniden kurguladık. Bazen gençlik kamu kurumlarının önünde olabiliyor, bazen geride kalabiliyor. Biz bunu fark ettik ve gençlerimizin yanında olmayı, her zaman onlara destek vermeyi bir ilke olarak benimsedik. GÜÇ programı da aslında bu temel başlangıç noktalarından başladığını söyleyebiliriz. Bu bizim için çok önemli; üzerinde yaklaşık 6 aydır çalıştığımız bir projeydi. Bugün de Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın katılımıyla kamuoyuna paylaştık. Aynı zamanda gençlerimiz için şu an ekranları başında TRT Haber'de bizi izleyen gençlerimiz ve onların ailelerinin de biraz kulak kabartmalarını istirham edeceğim. Çünkü artık gençlerimize yönelik farklı bir döneme doğru gidiyoruz. Değişim çağı diyoruz, GÜÇ üretim çağıdır. Artık gençlerimizi biraz daha fazla istihdama katmamız gerektiğini düşünüyoruz."

Işıkhan, 'usta-çırak' kavramını kamu kurumlarında gerçekleştirdikleri İŞKUR Gençlik Programı ve İUP (İşgücü Uyum Programı) kapsamında uyguladıklarını dile getirerek, "Esnek bir çalışma modeli uyguluyoruz ve kontenjanlarımızı kamu kurumlarımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımızın ihtiyaç duyduğu niteliklere göre belirliyoruz ve kontenjanları veriyoruz. Eğer biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak esnek bir model uygulamazsak, uygulayamazsak bu bizim için ciddi anlamda risk ortaya çıkarır. Nasıl bir risk ortaya çıkaracaktır? İşsizlik oranımızın gittikçe artacağı bir vizyon olabilir. Bunu önlemek için de sürekli tek bir hedefimiz var; üretim,

üretim ama bu üretime inşallah güçle birlikte gençlerimizi dahil edeceğiz ve artık hızlı tren gibi Allah izin verirse Türkiye Yüzyılı'nın aşamalarını hem vatandaşlarımıza hem de milletimize sunma fırsatı bulacağız inşallah" dedi.

"Genç nüfusun azalması, üretime girecek gençlerin sayısının azalması demektir"

Türkiye'de demografik bir dönüştüğünü ve bu demografik dönüşümde kadınların doğurganlık oranının gittikçe düştüğünü kaydeden Işıkhan, Türkiye'nin genç nüfus potansiyelinin 10 ile 15 yıl sonra sonlanabileceğini aktardı. Işıkhan, bu demografik projeksiyonları gördüklerini ve buna göre hareket etmek zorunda olduklarını da söyleyerek, "Bu bir risk midir? Risktir. Fırsat mıdır? Bu fırsatı ya biz olumluya çevireceğiz ya da olumsuz şekilde kalacak, bu da bizim Allah korusun hani genç nüfus oranımızın azalması ve üretime girecek gençlerin sayısının azalması demektir. Şimdi Batı Avrupa ülkelerinde; Almanya, Belçika başta olmak üzere istihdama girecek genç nüfus oranı o kadar az ki yok. Yani istese de bulamıyor. Ne yapıyor bu ülkeler? Yurt dışından yabancı iş gücüyle temin ediyor. Bu da bir yöntem ama kendi vatandaşımız, kendi gençlerimizin iş gücü piyasasına girmesi daha anlamlı, daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Staj bulamıyorum mazeretini ortadan kaldıracağız"

Işıkhan, staja gönderilen çocukların ücret ve prim maliyetlerini devletin karşıladığını söyleyerek, "İşverenlerimizin, gerek kamu gerek özel sektörün kapılarını açmalarını bekliyoruz. Zaten zorunluluk var bazı kamu kurumlarında. Bu yüzden gençlerin de artık "staj bulamıyorum" mazeretini ortadan kaldırmış olacağız. ve gençlerimizi meslek liselerinin son sınıfındayken, meslek yüksekokullarının son sınıfında ya da üniversitenin son dönemindeyken staj yerleriyle buluşturacağız" dedi.

"'Geleceğin Mesleği Programı'nı 81 ili baz alarak, orada gençlerimizle birlikte bu programların tanıtımını gerçekleştireceğiz"

'Geleceğin Mesleği Programı'nın önemine de değinen Işıkhan, "Burada da 3 yıl içinde tabii, 750 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Burada bireysel kariyer rehberliği sunuyoruz, CV hazırlama ve işverenlerle bir araya getireceğiz. Kariyer fuarlarımız olacak. İnşallah bu projemizi de 81 ili baz alarak, 7 bölgede illeri belirleyeceğiz ve orada gençlerimizle birlikte bu programların tanıtımını gerçekleştireceğiz" bilgisini paylaştı.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere (NEET) yönelik 'İşe İlk Adım' projesini uygulamaya başlayacaklarını bildiren Işıkhan, "İlk kez işe giren 18-25 yaş arasındaki gençlerimizin asgari ücrete kadar olan desteğini, primlerini biz ödüyoruz. Devlet olarak bizler ödeyeceğiz. 3 yılda da inşallah 750 bin gencimizin istihdama kazandırılmasını hedefliyoruz. Burada ayırdığımız bütçe 215 milyar lira olacak" ifadelerini kullandı.

"En düşük emekli aylığına ilişkin TBMM AK Parti Grubu konuya yönelik bir çalışma yürütüyor"

Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığında bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin soruları da cevaplayarak, "TBMM AK Parti Grubu konuya yönelik bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. Kamuoyumuzla hem emekli vatandaşlarımızla emektarlarımızla ilgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını son dakika haberi olarak bunu vermemde bir sakınca yok. Artık en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek ve yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacaklar. AK Parti grubu toplanacak kendi değerlendirmelerini çalışmalarını yapacaklar ondan sonra da kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum meclisimize sunup mecliste çünkü yasal boyuta dönüştürmemiz gerekiyor. İnşallah o da emeklilerimize emektarlarımıza hayırlı olur" şeklinde konuştu.

"Haziran ayında durumu kötü olan vatandaşlarımızın düşük emekli aylıklarında gelir desteğini daha da artırmamız söz konusu"

Emekliler içerisinde en zengin kişiden, kötü durumda olan emeklilerin olduğunu fakat Bakanlık olarak her kesime eşit yaklaşmak durumunda olduklarını belirten Işıkhan, "Şimdi öyle bir sistem kurgulayalım ki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da biz bunları tartışıyoruz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın vermiş olduğu sosyal yardımlar var sosyal destekler var çok önemli. Ama biz burada öyle bir model geliştirmek gayretindeyiz ki inşallah yakın zamanda belki Haziran ayında 2026 yılı içerisinde bu en düşük emekli aylığı durumu kötü olan vatandaşlarımıza bu gelir desteğini daha da artırmamız söz konusu oluyor böyle bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Yani ama bunun nihai kararını tabii mecliste hep birlikte çalışarak diğer bakanlıklarımızla da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz" dedi.

"Yaşlılarımıza maddi destek sağlayacağız"

Yaşlı nüfusun arttığını ve buna yönelik adımlar atıldığını kaydeden Işıkhan, "Aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sunmuş olduğu bakım hizmetiyle Sağlık Bakanlığımızın sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinin bir bileşeni olarak düşünelim. Biz buralardan yararlanan vatandaşlarımıza, yaşlı vatandaşlarımıza, emeklilerimize maddi destek sağlayacağız, sigorta kapsamına alacağız ve hangi ihtiyaç türü, muhtaçlık durumuna göre nasıl bir bakım aldıysa o bakımın maliyetini karşılayacağız. Uzun süreli bakım sigortasını biz öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine getireceğiz. Biz hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu alanda sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, uygulamada bulunan profesyonellerin tüm paydaşların desteğini ve görüşünü almak zorundayız yakın bir zamanda. Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri hem de yaşlı vatandaşlarımızı biz bu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız" diye konuştu.

"Borçlu belediyelerden 62,7 milyar lira tahsilat yapıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Temmuz 2024 tarihinde belediyelerin borçlarını ödemeleri konusunda bir çağrı yaptığını ve o çağrıya uyan belediyelerle ödeme planlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz her zaman sosyal diyalogdan yana olduk, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin; onun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü ben Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sürdürülebilirliğinden sorumlu bir bakan, bir kardeşinizim. Eğer biz bu tahsilatı gerçekleştiremezsek, havuzu iyi bir şekilde işletemezsek burada krizlerle karşı karşıyayız. 250 milyara yaklaştı. Birçok belediye, örneğin 161 belediye 33 milyar 600 milyonluk borcu için 226 adet tecil talebinde bulunan belediyelerimiz de oldu. Biz hala kapımızın açık olduğunu tekrar sizin aracılığınızla da vurgulamak istiyorum. Aksi takdirde tecil ve e-mevduat haczi işlemlerini başlatmak zorundayız. Çünkü bizim burada sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için de gelire ihtiyacımız var. En son 62,7 milyar tutarında bir tahsilat gerçekleşti bu rakamların dışında."

"Bir ilacı daha geri ödeme listesine alıyoruz"

Geri ödeme listesine eklenen ilaçlara ilişkin de konuşan Işıkhan, yeni bir ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirerek, "6 Ocak 2026 itibarıyla geri ödeme listesinde 8,476 adet yurt içi ruhsatlı şeylerimiz var. Bunları kapsam içine alıyoruz. Bu yıl da özellikle not aldım: Enzim eksikliğiyle gelişen Fabry hastalığı tedavisinde oral kullanım kolaylığı sağlayacak olan ilaca da hastalarımızın erişimine sunacağız. Bunu da inşallah geri ödeme kapsamına alacağız. Ocak ayındaki ilk geri ödeme listesine aldığımız ilacı da kamuoyuyla, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA