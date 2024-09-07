Bakan Işıkhan Mardin'de Barış Yemeğine Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan Mardin'de Barış Yemeğine Katıldı

Bakan Işıkhan Mardin\'de Barış Yemeğine Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin kent merkezindeki temaslarının ardından Savur ve Ömerli ilçelerini ziyaret etti. Savur ilçesindeki barış yemeğine katılan Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Savur İlçe Başkanlığı ve Savur Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından Ömerli ilçesine geçen Bakan Işıkhan, AK Parti İlçe Başkanlığı ve Ömerli Belediyesi'ni ziyaret etti.

07.09.2024 22:42
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SAVUR VE ÖMERLİ İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin kent merkezindeki temaslarının ardından Savur ilçesine geçti. Bakan Işıkhan, ilçeye bağlı kırsal Üçkavak Mahallesi'nde 2020 yılında 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından aralarında husumet başlayan Genç ve Sidar ailelerin barış yemeğine katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programa Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti Savur İlçe Başkanlığı ve Savur Belediyesi'ni ziyaret etti.

Savur ilçesindeki temaslarının ardından Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, Ömerli ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığı ile Ömerli Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Işıkhan, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Salih KESKİN/ MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan Mardin'de Barış Yemeğine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan Mardin'de Barış Yemeğine Katıldı - Son Dakika
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