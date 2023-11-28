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Bakan Işıkhan sinyali verdi! Emekliyi güzel bir zam bekliyor - Son Dakika

Bakan Işıkhan sinyali verdi! Emekliyi güzel bir zam bekliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak zammını iple çeken emeklilerle ilgili "Ömrünün en verimli yıllarını ülkemiz için çalışarak katma değer üreterek geçirmiş emeklilerimizi asla göz ardı edemeyiz ve yok sayamayız" açıklamasını yaptı. Bakan Işıkhan'ın bu sözleri "Emekliyi iyi bir zam bekliyor" şeklinde yorumlandı

28.11.2023 - 21:15,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) Aylık İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, emekliye yapılacak zam öncesi dikkat çeken bir mesaj verdi. Işıkhan, emeklilerin yok sayılamayacağını ve göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Bu söylem "Emekliyi güzel iyi bir zam bekliyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Bakan Işıkhan, ülke olarak yeni bir ekonomiye geçiş sürecine tanıklık ederken, son yıllarda yaşanan afetler, pandemi ve küresel mali krizler sebebiyle bu kabuk değiştirme sürecinin sancılarının yaşandığına vurgu yaparak, "Normal şartlar altında bire on verim alabileceğimiz ekonomik ve sosyal politikalarımız, tüm dünyanın içerisinde bulunduğu olağanüstü şartlar sebebiyle sekteye uğrasa da asla yolundan şaşmıyor ve ilkelerinden taviz vermiyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı ise bizim en önemli ilkelerimizin başında geliyor." dedi.

"EMEKLİLERİMİZİ YOK SAYAMAYIZ"

Bakan Işıkhan sözlerine şöyle devam etti: Şartlar ne olursa olsun, esnafıyla, işçisiyle, işvereniyle, emeklisiyle, çalışanıyla yediden yetmişe, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken bizlere yoldaşlık yapan her bir vatandaşımızın yüzünü güldürmek, refahını temin etmek bizim öncelikli gündemimiz olmuştur. Bu anlamda ne müreffeh Türkiye'nin mimarları esnaflarımızı, ne de ömrünün en verimli yıllarını ülkemiz için çalışarak katma değer üreterek geçirmiş emeklilerimizi asla göz ardı edemeyiz ve yok sayamayız."

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz ay emeklilere tek seferlik bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını ancak çalışan emeklilerin bundan faydalanamadığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu tek seferlik ikramiyeden, esnaflık yapan emeklilerimiz dahil, kapsam dışında tutulan tüm emeklilerimiz faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü müjdesini verdiği gibi, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dahil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan sinyali verdi! Emekliyi güzel bir zam bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan sinyali verdi! Emekliyi güzel bir zam bekliyor - Son Dakika
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