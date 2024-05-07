Sanayi ve Teknoloji Bakanı: 2030\'da 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefimize ulaşacağız

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin en kıymetli hazinesi insan kaynağına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Girişimlerimizi finansman kaynaklarıyla, nitelikli altyapı ve programlarla buluşturarak 2030'da 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefimize ulaşacağız." dedi.

Kacır, Hacettepe Teknokent Taleworlds Binası Açılış Töreni'nde, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilikte güçlü altyapının, küresel rekabet yarışının kazananlarını belirlediğini bildirdi.

Türkiye'de AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini inşa ettiklerine ve girişimcilik kültürünü 7'den 70'e yaydıklarına işaret eden Kacır, destek mekanizmalarıyla, girişimcilerin yanında yer aldıklarını aktardı. Kacır, teknoparklar, kuluçka ve teknoloji geliştirme merkezleri gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini hızlandırdıklarını, teknoloji ve inovasyonu kalkınma modelinin odağına koyduklarını anlattı.

Girişimcileri, üniversiteleri ve yatırımcıları buluşturarak işbirliği imkanları oluşturduklarını aktaran Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geride bıraktığımız 22 yılda girişimcilik ekosistemimizin önemli yapıtaşları teknoparklarımızın sayısını 2'den 102'ye çıkardık. Teknoparklarımızı 90 binin üzerinde AR-GE personelinin çalıştığı ve 10 binden fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapan, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere kadar birçok alanda 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyon projelerinin yürütüldüğü merkezlere dönüştürdük. Sayıları 1600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezlerimizle firmalarımızın AR-GE ve inovasyonu içselleştirerek katma değer odaklı ürün ve hizmetler sunmalarını destekliyoruz. 2002'de 29 bin olan AR-GE personeli sayımızı 272 binin üzerine yükselttik. Teknoloji girişimciliğinde başarı hikayeleri oluşturmak uzun soluklu bir süreç."

"100 Turcorn hedefimize ulaşacağız"

Kacır, son 22 yılda inşa ettikleri teknoloji altyapısının, oluşturdukları yatırım ikliminin ve girişimcilere sundukları finansman kaynaklarının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimine, Turcorn'a ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kacır, "7 Turcorn'umuzdan 6'sının Bakanlığımız destekleriyle başarıyı yakalamış olması, oluşturduğumuz hedef odaklı destek mekanizmalarının ve girişimcilik politikalarımızın istikametinin doğru yönde olduğunu teyit ediyor. Ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam ederek, girişimlerimizi finansman kaynaklarıyla, nitelikli altyapı ve programlarla buluşturarak 2030'da 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefimize ulaşacağız. Bu nedenle, AR-GE ve inovasyon ekosistemimizin önemli aktörlerinden teknoparklarımız bünyesinde yürüttüğümüz mentorluk, finansman, kuluçka ve hızlandırma programlarıyla, üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarıyla girişimcilerin doğru pazarlara ve yatırımcılara erişimini sağlıyoruz." diye konuştu.

"Firmaların teknoloji odaklı ihracatı 500 milyon dolara ulaştı"

Firmaların teknoloji odaklı ihracatının 500 milyon dolara ulaştığını aktaran Kacır, şöyle konuştu:

"Milli Teknoloji Hamlemiz doğrultusunda ülkemizin katma değer ve teknoloji odaklı büyüme yolculuğuna katkı sunan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. Birçok sektörden firmayı bünyesinde barındıran teknoparkımızın başarısına oyun sektörü de önemli katkı sunuyor. Oyun sektörü ülkemizin yetkin genç ve dinamik nüfusunu harekete geçirerek yazılım geliştirme, dizayn ve tasarımda başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu noktada geniş kamu desteklerinin sunduğu imkanlar girişimcilerimize yeni kapılar açıyor. Ülkemizin 7 'unicorn'undan, bizim tabirimizle 7 Turcorn'undan 2'si oyun sektöründen. Dünyanın en dinamik sektörlerinden biri oyun sektöründeki başarılı ivmemizi devam ettirme adına Bakanlık olarak bizler de gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor, desteklerimize devam ediyoruz."

Bakan Kacır, Yeni Nesil Yazılımcı Yetiştirme Programı kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de 42 Yazılım Okulu'nda gençleri yazılım dünyasıyla tanıştırdıklarını anlattı.

Hacettepe Teknokent'teki oyun sektörü firmalarından "TaleWorlds Entertainment"in ihtiyaç duyduğu fiziki altyapının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, "Yap-işlet devret modeliyle inşa edilen 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip bu yapı, TaleWorlds'un büyüme vizyonuyla uyumlu olarak daha geniş bir alanda hizmet verme imkanı tanıyacak. Aynı zamanda oyun girişimimizin yeni projelerinde ihtiyaç duyduğu teknik donanımları bünyesinde barındıracak stüdyolarla inovasyonun ve yenilikçiliğin tetikleyicisi olacak. Yalnızca dijital oyunları değil, dijital oyun girişimlerinin ihtiyaç duyduğu oyun motoru ve çeşitli destekleyici teknolojileri de geliştiren firmamızın başarı ivmesinin, önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kacır, Türkiye'nin oyun girişimciliğinde son yıllarda gösterdiği başarılarla küresel bir marka haline geldiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"800'den fazla oyun girişimiyle dünya oyun pazarında söz sahibi bir konuma yükseldi. Bakanlık olarak sektörümüzün gelişimi için taş üstüne taş koyanların, alın ve akıl teri döken girişimcilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar kurduğumuz fonların fonu, eş finansman mekanizmaları ve teknoparklarımızla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını sağladık. Yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da teknoloji girişimlerine en fazla sayıda tohum öncesi yatırım yapılan ülke Türkiye oldu. TÜBİTAK Bigg Fonu ile 136 erken aşama girişime yaptığımız yatırımın bunda büyük payı var."