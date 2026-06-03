Bakan Kacır: Küresel dönüşümden güçlenerek çıktık

Gaziantep'te çikolata fabrikası açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardık" dedi.

Bir dizi program ve açılış törenlerine katılmak için Gaziantep'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk olarak 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çikolata fabrikası açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin küresel ölçekte yaşanan sorunlara rağmen sanayi ve teknolojide güçlenmeye devam ettiğini, yatırımların aralıksız sürdüğünü ve özellikle gıda sektöründe önde gelen ülkeler arasında olduklarını söyledi.

"Küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardık"

Konuşmasının başında Türkiye'nin küresel ölçekte yaşanan sorunlara rağmen güçlenmeye devam eden bir ülke olmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Küresel ekonomilerin akışının değiştiği, ticaretin yeni yönler aradığı bir dönemdeyiz. Ülkeler, alışılagelen düzenin sil baştan yazıldığı bu kritik dönemi rekabetçi ve sürdürülebilir büyümeyi, öz yeterliliği esas alarak göğüslüyor. Mevcut tabloyu doğru idrak eden ülkelerin başında ise hamdolsun Türkiye geliyor. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardık. Hedefimiz ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda katma değerli üretim altyapısıyla, teknoloji geliştirme ve üretmede oluşturduğumuz muazzam kapasiteyle dünyada hak ettiği konuma taşımaktır. Bu hedefe yürürken stratejik sektörlerimizin her birini ayrı ayrı ele alıyor, sanayimizin üretim kabiliyetini, ihracat kapasitesini ve teknolojiyle bütünleşme düzeyini artıracak adımları hayata geçiriyoruz. Bu sektörlerin arasında hiç şüphesiz gıda sanayimiz üretim, istihdam, ihracat ve markalaşma kabiliyetiyle ülkemizin küresel rekabet iddiasını besleyen en önemli alanlardan biridir. Küresel krizlerin, iklim değişikliğinin, lojistik darboğazların ve bölgesel çatışmaların gıda tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Gıda sanayisinde sürdürülebilir üretimi, verimliliği, markalaşmayı, teknoloji kullanımını ve katma değerli ürün kapasitesini artırmak bugün bir tercihten öte stratejik bir zorunluluğu ifade ediyor. Türkiye bereketli toprakları, tarımsal üretim çeşitliliği, gelişmiş sanayi altyapısı, girişimci insan kaynağı ve coğrafi konumuyla gıda alanında çok daha büyük hedeflere yürüyebilecek imkanlara sahiptir" dedi.

"Gıda imalatında 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık"

Türkiye'de 2002 yılından bugüne gıda ürünleri imalatında 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Kacır, "Bu anlayışla, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Gıda sanayimizin üretimini çevreci, sürdürülebilir ve altyapısı tamamlanmış yatırım sahalarında gerçekleştirmesi için attığımız adımların neticesinde; 12'si 'Gıda İhtisas organize sanayi bölgesi' olmak üzere toplam 211 organize sanayi bölgemizde müteşebbislerimiz gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor. Gelinen noktada, gıda sanayimizin yalnızca iç talebi karşılamakla kalmadığını aynı zamanda son yıllarda ihracatta kaydedilen gurur tablosunda da büyük pay sahibi olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yıl 22,3 milyar dolar ihracata ulaşan sektörümüzün, önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"AR-GE odaklı çalışmalara son 23 yılda 16 milyar TL destek sağladık"

Gıda sektöründe AR-GE odaklı çalışmalara son 23 yılda 16 milyar TL destek sağlandığını da ifade eden Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, gıda sektöründe Ar-Ge odaklı üretimi önceliklendirerek sektörümüzün yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını adım adım daha da ileriye taşımak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda ihtiyaç duyduğumuz teknoloji geliştirme altyapımızı da büyütmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında son 23 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 126 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren 3 bin 700 bilim insanı ve gencimize 16 milyar liradan fazla destek sağladık. TÜBİTAK öncülüğünde, Türkiye'nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformunu (TÜGİP) kurduk. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kocaeli, Giresun, Şanlıurfa ve Ankara'da hayata geçirdiğimiz gıda test ve analiz laboratuvarlarıyla üreticilerimizin kalite, güvenilirlik ve standardizasyon kapasitesini artırdık, gıda sanayimizin iç ve dış pazarlarda daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağladık. Kuşkusuz atıştırmalık ürünler sektörü, ülkemizin gıda sanayisinde rekabet gücü yüksek alanlarından biridir" şeklinde konuştu.

"Türkiye, bazı gıda ürünleri üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almakta"

Türkiye'nin gıda ürünleri üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını da ifade eden Kacır, "Türkiye üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuruyemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin gelişmiş un, şeker, kakao işleme ve ambalaj sanayisi altyapısı Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarına yakınlığı; büyük ölçekli üretim tesisleri ve geniş iç pazarı, atıştırmalık sektörümüzü küresel ölçekte rekabetçi kılan başlıca unsurlardır" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmalarında açılışı yapılan tesisin kent içi hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve kent protokolünün katılımıyla yeni çikolata fabrikasının açılışı yapıldı. - GAZİANTEP