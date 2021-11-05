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Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul kendi ekosistemini üretecek dünyanın önemli projelerinden birisi olacaktır" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul kendi ekosistemini üretecek dünyanın önemli projelerinden birisi olacaktır"

05.11.2021 00:57
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un kendi ekosistemini üretecek dünyanın en önemli projelerden birisi olacağının altını çizerek, "Şu anda çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un kendi ekosistemini üretecek dünyanın en önemli projelerden birisi olacağının altını çizerek, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Yol ve köprü yapımlarına başladık. Güvenli alternatif bir su yolunun İstanbul'da olması gerekiyor. Kanal İstanbul söylendiği gibi çevresel etkileri oldukça fazla olacak bir proje değildir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi'ne katıldı. Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları Paneli'nde konuşan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un kendi ekosistemini üretecek dünyanın en önemli projelerinden birisi olacağının altını çizdi.

"5G'ye yerli imkanlarla geçmek istiyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, şu anda 440 bin kilometrenin üzerinde fiber altyapının bulunduğunu vurgulayarak, "Ama yeterli değil. Bunu artırarak devam etmemiz gerekiyor. 5G'ye yerli imkanlarla geçmek istiyoruz. Zamanı geldiğinde 5G'ye güçlü bir şekilde giriş yapacağız. 2021'in ilk aylarında Türksat 5A uydusunu fırlatmıştık. Haziran ayında da devreye almıştık. Şu anda dünyanın neredeyse 3'te birine hizmet veriyor. Şu anda 5B uydumuzun da imalatı tamamlandı. Bu uyduyu da 2022'nin ilk ayında fırlatmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın Ankara'da çalışmaları devam ediyor. Bu uydumuzu da 2023 yılının ilk aylarında fırlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah 18 Mart 2022'de köprüyü hizmete açacağız" dedi.

"Kanal İstanbul'da çalışmalar devam ediyor"

Kanal İstanbul'un dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Dünyada 12 milyar tonluk bir ticaret hacmi bulunuyor. Bu hacmin 2030 yılında 35 milyar tona ulaşması bekleniyor. Bu küresel hareketlerin yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturması, dünyaya günlük olarak 9,6 milyar dolarlık bir etki oluşturdu. Bizde böyle bir durumu İstanbul Boğazı'nda yaşamamak için böyle bir mega projeyi yapmak zorundayız. Şu anda Zeytinburnu ve Bakırköy sahilleri açıklarında yüzlerce gemi boğazdan geçmek için sıra bekliyorlar. Boğazda olağanüstü tedbirler alarak 40 binin üzerinde geminin geçmesini sağlıyoruz. Güvenli alternatif bir su yolunun İstanbul'da olması gerekiyor. Kanal İstanbul söylendiği gibi çevresel etkileri oldukça fazla olacak bir proje değildir. Zaten projenin yüzde 70'i doğal bir kanal formunda yer alıyor. Diğer yüzde 30'luk bir kısmında da toprak hareketi olacaktır. Kanal İstanbul, kendi ekosistemini üretecek dünyanın en önemli projelerden birisi olacaktır. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Yol ve köprü yapımlarına başladık" açıklamalarında bulundu.

"İstanbul'da devam eden 103 kilometrelik metro hatlarının karşılığı 60 milyar TL'nin üzerindedir"

İstanbul'da araç sahipliğinin her geçen gün artığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da çok ciddi bir raylı sistem yatırımımız da var. İstanbul'da devam eden 103 kilometrelik bir metro yatırımımız bulunuyor. 103 kilometrelik metro hatlarının karşılığı 60 milyar TL'nin üzerindedir. Daha önce belediyenin sorumluluğunda bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçip Kayaşehir'e ulaşan önemli bir metro yatırımı vardı. Bu metro çalışması durdurulmuştu. Dünyanın en modern hastanelerinden birisi olan bu hastanemize vatandaşların kolay ulaşmasını sağlamak için, bu metro inşaatını İBB'den devraldık. Devraldığımızda sadece yüzde 5'lik bir ilerleme hızı vardı. Şu anda yüzde 70'lerin üzerine çıktık" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul kendi ekosistemini üretecek dünyanın önemli projelerinden birisi olacaktır' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul kendi ekosistemini üretecek dünyanın önemli projelerinden birisi olacaktır" - Son Dakika
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