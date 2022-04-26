Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi

26.04.2022 13:58
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi

Gümüşhane (İHA) – Gümüşhane il merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi.

Gümüşhane (İHA) – Gümüşhane il merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi.

Toplamda 300 Milyon TL'ye mal olan ve gövde yüksekliği 67 metre olan barajda 3,21 milyon metreküp su depolanması hedefleniyor. Yıllık olarak temin edeceği içme suyu miktarı 5,56 milyon metreküp olacak baraj ile kentin içme suyu probleminin çözülmesi hedefleniyor.

Bahçecik Barajı'nda kapağın indirilerek suyun tutulmaya başlanması nedeniyle düzenlenen törene video konferans yöntemi ile katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Su medeniyettir diyoruz, su vatandır diyoruz, su nimettir diyoruz. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, su konusunda birtakım zorluklarımızın olduğunu, bundan dolayı da suyu idareli kullanmamız gerektiğini her vesileyle dile getiriyorum" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) olarak Gümüşhane'de bu zamana kadar 239 projenin gündemde olduğunu ve 147'sinin işletmeye alındığını, 40'nın inşaatının devam ettiğini, 29'nun ise proje aşamasında, 23'nün de planlama aşamasında olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "Gümüşhanemize daha fazla hizmet bizim için büyük bir onurdur, büyük bir mutluluktur. Çünkü her ilimiz olduğu gibi Gümüşhane'miz de bunu ziyadesiyle hak ediyor" diye konuştu.

Su tutma töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise "Her daim aziz ve mübarek olan suyun günümüzde ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda dünyanın suya en çok ihtiyacı olduğu dönemde Gümüşhane'mizde de sıkıntılarını duyduğumuz içme suyu sıkıntısının da bu devasa proje ile birlikte giderilmiş olması Gümüşhane'miz açısından da çok önemli ve çok özellikli bir proje" ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın dua etmesinin ardından baraj kapağın indirilerek suyun tutulması için Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av.Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, DSİ 22.Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan temsili butonlara bastı. - GÜMÜŞHANE

Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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