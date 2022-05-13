Bakan Nebati: Ucuz kredi müjdemizin ardından konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi! Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu konut paketleri sonrası satılık evlere yapılan zamlara ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, "Bu paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. İnternet üzerinden satış fiyatları ve ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlemle yapılanların tamamı tespit edildi" dedi.

"BUNU YAPANLAR BİLSİNLER Kİ ENSENİZDEYİZ"

"Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz" diyen Nebati, "Kısa günün karı diyerek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz. Vatandaşın konuta ihtiyacı var. Konut üreticisinin finansmana ihtiyacı var biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tüm koşullarımızı en ideal noktaya çekecek şekilde hesaplarını yaparak yolumuza devam ediyoruz. Siz değerli paydaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"FİNANS SEKTÖRÜ BÜYÜYOR, GELİŞİYOR, DERİNLEŞİYOR"

KOBİ'ler için 35 milyon TL olan limit 100 milyon TL'ye, KOBİ dışında 250 milyon TL'den 350 milyon TL'ye limit artışı yapıldığını belirten Bakan Nebati, "Yüzde 14 bizim hedeflediğimiz oran değil. Bize de düşüyorsa güncel her türlü talebi gerek mevzuatta ikincil düzenlemelerle yasalarla hızlı şekilde Meclis'in katkılarıyla önünüzü açıyoruz. Bankalarımızın finans sektöründeki payının yüzde 86 olması bankalarımızı da mutlu etmiyor, bizi de. Dolayısıyla önünüz yolunuz açık. Konut isteyene konut, GES isteyene GES, imalat isteyene imalat, bunun için varız. Hep beraber koşacağız, siz kazanın ülke kazansın, ülke kazansın Türkiye Cumhuriyeti güçlensin, büyüsün ve yoluna devam etsin. Hizmet, hizmet, hizmet... Çok net şekilde vurgulamak istiyorum. Finans sektörü büyüyor, gelişiyor, derinleşiyor. Bugün itibarıyla 120 şirket faaliyet göstermeye devam ediyor. Artık bizim özellikle buradaki yol arkadaşlarım, irtibatta olduğumuz tüm kuruluşlar koyduğumuz hedefleri biliyorlar. Hedeflerinizi büyütün ki yolunuz kolay olsun. Bizi her alanda sizi destekleyecek şekilde itekleyin. Biz hazırız, yeter ki bu ülkede siz büyüyün bu ülke büyüsün" diye konuştu.

"BÜTÜN ENGELLEMELERE, MANİPÜLASYONLARA KARŞIN YOL ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Nebati açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; "Günü, dünyayı ve özellikle de toplumsal yapımızın ekonomik bakışını iyi takip edin ki derinlik hızlı şekilde gerçekleşsin. Banka dışı finansal sektörün, rekabet, inovasyon ile ekonomiye olan katkısının her geçen gün güçleneceğine inanıyorum. Biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye güçlü bir ülke, kadim bir ülke, tarihsel derinliği olan insanların ülkesi. Meyve veren ağaç taşlanır. Bu böyle. Biz tüm engellemelere, her türlü manipülasyonlara, küresel ölçekte yaşanan zorluklara karşın yarına olan inancımızla yol almaya devam ediyoruz. Kendimize güveniyoruz, özgüvenimizin altında yatan da bu topraklara ve bizlerin sizlere duyduğumuz güvendir. Zihninde bir 10 sene önceye gidin. Birliğin ilk kurulduğu dönemi düşünün, 20 sene evvelki Türkiye'yi gözünüzün önüne getirin. Aramızda 70-80'li yılları hatırlayacaklar vardır. O günlerdeki ortamı bir düşünün. Bir de bugünkü Türkiye'mize bir dönüp bakın. Özal çağ atlamak kavramını tam olarak hakkını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti verdi. Benim çok sevdiğim bir söz var. Geleceği öngörmenin en iyi yolu onu icat etmektir. Bizler yarına yön veren ülke olma hayaliyle sadece bölgesel lider ülke olarak değil küresel ölçekte yön veren Türkiye hayali ve inancıyla ilerliyoruz. Bu hayalimize ilerlemek için yılmadan yorulmadan ilerliyoruz."