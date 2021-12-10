Bakan Pakdemirli'nin "Geri zekalı" sözleri kavga çıkarttı

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ İLE CHP'Lİ GÜRER ARASINDA TARTIŞMA

Çiftçinin mutlu olmadığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, "Çiftçimizin mutlu olmasını istiyorsanız yem ve gübre fiyatlarını yarı yarıya indirin. Çiftçimize arpa taban fiyatı 1,750 lira verdiniz, yabancı ülke çiftçisinden tonu 4 bin 550 liradan arpa ithal ettiniz. Ekmeklik buğday için çiftçimize taban fiyat 2 bin 250 lira verdiniz, yabancı çiftçiden tonu 5 bin liradan buğday ithal ettiniz. Çiftçinin mutlu olmasını istiyorsanız yabancı çiftçiden ithal ettiğiniz buğday ile bize ödediğiniz taban fiyat arasındaki farkı hemen çiftçimize verin." diye konuştu.

"VİCDANINIZ NASIL KABUL EDİYOR?"

Üzerinde "Çocukların aktiviteleri ve dikkatleri üzerinde olumsuz etkisi bulunabilir." yazılı bir içeceğin düğün salonlarında dağıtıldığını anlatan Gürer, Bakan Pakdemirli'ye dönerek "Sentetik tatlandırıcı diye insan sağlığına zararlı bir ürünün Türkiye'ye 2015 yılından beri satılmasına izin vermeyi vicdanınız nasıl kabul ediyor?" diye sordu.

"GERİ ZEKÂLI" GERİLİMİ

"Bana bakacak yüzünüz yok mu? Bari bana bakın, anlattığımı dinleyin sayın Bakan." diyen Gürer bunun üzerine Bakan Pakdemirli ile kısa süreli bir tartışma çıktı. Meclis'te yaşanan gerilimde Pakdemirli, Gürer'e yönelik ''geri zekâlı" dedi. Ardından Gürer de Pakdemirli'ye "Bana mı dedin geri zekâlı diye? Sensin geri zekâlı! Haddini bil!" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Meclis'te gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, CHP milletvekillerinin konuşmalarını tamamlamasının ardından birleşime ara vererek grup başkanvekilleriyle görüşeceğini söyledi.

"HELALLEŞTİK"

Verilen aranın ardından söz alan Pakdemirli, CHP'li Gürer ile görüştüğünü belirterek "Zaman zaman Meclisin tansiyonuyla beraber karşılıklı olarak maksadı aşan kelimeler olabiliyor. Bununla alakalı kendisiyle de içeride görüşmemizi yaptık. Karşılıklı olarak helalleştik." dedi.