Üye Girişi
Bakan Pakdemirli'nin "Geri zekalı" sözleri kavga çıkarttı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'nin "Geri zekalı" sözleri kavga çıkarttı

10.12.2021 22:18
Bakan Pakdemirli'nin "Geri zekalı" sözleri kavga çıkarttı

Günlerdir aralıksız süren bütçe görüşmelerinde tansiyon günden güne artıyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldüğü esnada Bakan Pakdemirli, CHP'li Gürer'e yönelik ''Geri zekâlı" ifadelerini kullandı. Verilen aranın ardından söz alan Pakdemirli, CHP'li Gürer ile görüştüğünü belirterek, "Karşılıklı olarak helalleştik." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ İLE CHP'Lİ GÜRER ARASINDA TARTIŞMA

Çiftçinin mutlu olmadığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, "Çiftçimizin mutlu olmasını istiyorsanız yem ve gübre fiyatlarını yarı yarıya indirin. Çiftçimize arpa taban fiyatı 1,750 lira verdiniz, yabancı ülke çiftçisinden tonu 4 bin 550 liradan arpa ithal ettiniz. Ekmeklik buğday için çiftçimize taban fiyat 2 bin 250 lira verdiniz, yabancı çiftçiden tonu 5 bin liradan buğday ithal ettiniz. Çiftçinin mutlu olmasını istiyorsanız yabancı çiftçiden ithal ettiğiniz buğday ile bize ödediğiniz taban fiyat arasındaki farkı hemen çiftçimize verin." diye konuştu.

"VİCDANINIZ NASIL KABUL EDİYOR?"

Üzerinde "Çocukların aktiviteleri ve dikkatleri üzerinde olumsuz etkisi bulunabilir." yazılı bir içeceğin düğün salonlarında dağıtıldığını anlatan Gürer, Bakan Pakdemirli'ye dönerek "Sentetik tatlandırıcı diye insan sağlığına zararlı bir ürünün Türkiye'ye 2015 yılından beri satılmasına izin vermeyi vicdanınız nasıl kabul ediyor?" diye sordu.

"GERİ ZEKÂLI" GERİLİMİ

"Bana bakacak yüzünüz yok mu? Bari bana bakın, anlattığımı dinleyin sayın Bakan." diyen Gürer bunun üzerine Bakan Pakdemirli ile kısa süreli bir tartışma çıktı. Meclis'te yaşanan gerilimde Pakdemirli, Gürer'e yönelik ''geri zekâlı" dedi. Ardından Gürer de Pakdemirli'ye "Bana mı dedin geri zekâlı diye? Sensin geri zekâlı! Haddini bil!" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Meclis'te gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, CHP milletvekillerinin konuşmalarını tamamlamasının ardından birleşime ara vererek grup başkanvekilleriyle görüşeceğini söyledi.

"HELALLEŞTİK"

Verilen aranın ardından söz alan Pakdemirli, CHP'li Gürer ile görüştüğünü belirterek "Zaman zaman Meclisin tansiyonuyla beraber karşılıklı olarak maksadı aşan kelimeler olabiliyor. Bununla alakalı kendisiyle de içeride görüşmemizi yaptık. Karşılıklı olarak helalleştik." dedi.

Bakan Pakdemirli'nin Geri zekalı sözleri kavga çıkarttı
Bakan Pakdemirli'nin Geri zekalı sözleri kavga çıkarttı

Cumhuriyet Halk Partisi, Buğday, Tarım, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli'nin 'Geri zekalı' sözleri kavga çıkarttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altay, sahasında Hatayspor'a diş geçiremedi 22:16 Altay, sahasında Hatayspor'a diş geçiremedi
Hurda aracından düşen tüp patladı, gazdan10 kişi zehirlendi 22:10 Hurda aracından düşen tüp patladı, gazdan10 kişi zehirlendi İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı 18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu 16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:17 Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi
22:15 Altay, sahasında Hatayspor'a diş geçiremedi
22:09 Hurda aracından düşen tüp patladı, gazdan10 kişi zehirlendi
22:08 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok
22:07 Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık
21:35 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti
21:25 Tokat yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
21:13 Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir
20:49 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri
20:07 Beşiktaş, teknik direktörlük için Cherchesov'u kadrajına aldı
Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi         
22:18
Eda Nur'a cinsel saldırı davasında sanıklar ilk kez hakim karşısında Eda Nur'a cinsel saldırı davasında sanıklar ilk kez hakim karşısında         
22:11
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla         
16:31
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 22:32:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'nin "Geri zekalı" sözleri kavga çıkarttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement