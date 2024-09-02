Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme başladı

Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme başladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını değerlendirerek, ekonomide dengelenme başladığını ve çeşitli göstergelerin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

02.09.2024 11:30
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide büyüme rakamlarına ilişkin, "Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2024 ikinci çeyreğine ilişkin büyüme oranlarını değerlendirdi. Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, "Böylece yılın ilk yarısında yıllık büyüme yüzde 3,8 oldu. Yıllıklandırılmış milli gelir ikinci çeyrek itibarıyla 1,2 trilyon doları aştı. Takvim ve köprü günlerinin ekonomik aktiviteyi etkilediği ikinci çeyrekte ekonomimizin yüzde 23'ünü oluşturan sanayi sektörü daralırken sanayi hariç diğer tüm sektörlerde büyüme devam etti. Ekonomide dengelenme sürüyor. İç talebin büyümeye verdiği katkı 1,2 puana gerilerken net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu. İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyon kişi, bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı. Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor. 2024 yıl genelinde iç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir büyüme kompozisyonu öngörüyoruz. Öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun politikalarımız ekonomimizi güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

'REFAHI ARTIRACAĞIZ'

Bakan Şimşek, kırılganlıkları önemli ölçüde azalttıkları zorlu bir dönemi geride bıraktıklarına dikkat çekerek, "Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik. Yakın zamanda 2025-27 dönemi Orta Vadeli Programımızı kamuoyu ile paylaşacağız. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirmek ve program hedeflerimize ulaşmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Öncelikli amacımız olan kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak; katma değerli üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı destekleyerek büyümenin potansiyelini ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme başladı - Son Dakika

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