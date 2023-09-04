Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak - Son Dakika

Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak

Son Güncelleme: 04.09.2023 11:01

Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız.'' dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94'e çıktı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını ama sabredilmesine değeceğini söyledi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Bakan Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." dedi.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın, 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 düzeyindeydi. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağını öngörüyordu. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan kendisini tutup yayına çıkarmaya çalışan TRT muhabirine bomba uyarı
11:01 Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak
10:50 Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi tüm Türkiye'yi sokağa döktü
10:45 Sigaraya 5 TL zam! İşte yeni fiyatlar
10:42 Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na İstanbul uçağının pilotundan sürpriz anons
10:35 İstanbul'un göbeğinde satırlı sopalı meydan kavgası! Olan biten anbean kamerada
10:34 Muharrem İnce, seçim dönemi servis edilen cinsel içerikli görüntüyü eşine izletmiş: 'Bu sen değilsin' dedi
10:28 Yeşim Salkım'ın ''Yatak teri'' diyerek yüklendiği Buket Aydın'dan cevap gecikmedi: Kişi kendinden bilir
10:25 KOBİ'lerin kredi garanti limiti artırıldı
10:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu sonrası kaptan Eda Erdem ile konuştu: Çok çekişmeli bir maç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 11:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement