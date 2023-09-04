Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94'e çıktı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını ama sabredilmesine değeceğini söyledi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Bakan Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." dedi.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın, 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 düzeyindeydi. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağını öngörüyordu. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.