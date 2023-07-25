Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir

25.07.2023 12:50

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir." dedi.

Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar aldı. Karara göre, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu. Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılan adımlarının cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yönelik olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.

"KAYNAKLARIMIZI İHRACATA VE YATIRIMLARA KANALİZE EDECEĞİZ"

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz."

Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir

YORUMLAR (5)
  • Kaan Arslan: Emeklilerinin maaşı haricindeki herşey arttı Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
  • memet öztürk: onlemler fakire mı gecerli iflaz eden ufak esnafa maliyeden gonderip ceza kesmeklemi duzeteceksiniz bir canımız kaldı Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
  • özkan milezoğlu: vatandaşa bindirim ama göremiyoruz hiçbir şeyde indirim başkan Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir
12:17 Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir
12:17 Kira davalarında arabuluculuk yöntemi 1 Eylül'de devreye girecek! Bakan Tunç tüm detaylarıyla aktardı
12:11 Kira davalarında arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül'de başlıyor! Bakan Tunç detayları paylaştı
12:09 Antalya Kemer'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
12:07 Sağlık Bakanı Koca: İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı
12:05 Orman yangınıyla mücadele eden Antalya'da ağaçların sıklığı ekipleri zorluyor! Havada yoğun bir trafik var
12:01 Sağlık Bakanı Koca: İlaç fiyatlarında kur güncellemesi bundan böyle yılda 2 kere yapılacak
11:56 Çalışanları tarafından dövülen Danilo Zanna, Türkiye'yi terk mi ediyor? Bakın ülkemiz hakkında neler söyledi
11:51 Çalışanları tarafından darp edilen Danilo Zanna Türkiye'yi terk mi ediyor? İşte açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2023 13:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement