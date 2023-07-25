Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir

Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar aldı. Karara göre, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu. Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılan adımlarının cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yönelik olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.

"KAYNAKLARIMIZI İHRACATA VE YATIRIMLARA KANALİZE EDECEĞİZ"

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz."