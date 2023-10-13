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Bakan Şimşek, kur korumalı mevduatın fişini çekti - Son Dakika

Bakan Şimşek, kur korumalı mevduatın fişini çekti

Son Güncelleme: 13.10.2023 15:22

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası-IMF toplantısında Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar verdi. İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat enstrümanından çıkmak istediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Marakeş'te Atlantic Council söyleşisinde konuşan Şimşek para politikasında düzeltme sürecinde olunduğunu söyledi. Şimşek ayrıca kur korumalı mevduattan çıkılacağını belirtti.

"TL ÇEKİCİ"

Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade etti. Politikanın politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu mesajını veren Şimşek, bu patikada kalacaklarına emin olduğunu vurguladı.

KUR KORUMALI MEVDUATIN FİŞİ ÇEKİLDİ

Kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyleyen Şimşek, Türkiye'de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığının altını çizdi. İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat enstrümanından çıkmak istediklerini de ekledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ MESAJI

Gümrük Birliği ile ilgili yorumlarda bulunan Şimşek, Gümrük Birliği'nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği'ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi.

"SÜREÇ ZORLU GEÇECEK"

Şimşek kamuoyunun yeni programa ilişkin tepkisinin sorulması üzerine "Vatandaşlarımızın bu programın orta vadeli bir çaba olduğunu anlamaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çabuk bir çözüm yok. Süreç zorlu geçecek. Tabii ki hiçbir vatandaş ya da şirket vergi artışını sevmez ama bunu gelecekte daha ağır önlemler almamak için yapıyoruz" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek, kur korumalı mevduatın fişini çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek, kur korumalı mevduatın fişini çekti - Son Dakika
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