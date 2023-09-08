Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye hamlesine ilk yorum: Bu karar OVP'nin onayıdır - Son Dakika

Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye hamlesine ilk yorum: Bu karar OVP'nin onayıdır

Son Güncelleme: 08.09.2023 17:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın 3 yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarma planıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Şimşek, ''Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır.'' dedi.

Dünya Bankası, Türkiye'ye sağladığı finansmanı ikiye katlamaya hazırlanıyor. Buna göre Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt eden Dünya Bankası, ülkeye yönelik kredi portföyünü 35 milyar dolara çıkaracak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, önümüzdeki üç yıl içinde Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz" dedi. Söz konusu gelişmeyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır." ifadelerini kullandı.

"FİNANSMANI 2'YE KATLAYACAK"

Bakan Şimşek konu hakkında yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi: Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz.

"OVP İLE FİNANSAL İSTİKRARIN SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR"

Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor."

Bakan Şimşek'in yaptığı paylaşım şöyle:

Dünya Bankası, Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye hamlesine ilk yorum: Bu karar OVP'nin onayıdır - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye hamlesine ilk yorum: Bu karar OVP'nin onayıdır
17:03 Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle el ele poz vererek ilişkisini ilan etti
16:36 Kazakistan'da tır soygunu ve cinayetten kırmızı bültenle aranan adam Didim'de yakalandı
16:28 Çok Güzel Hareketler oyuncusu Metin Pıhlıs baba oldu
16:11 Eski belediye başkanı çatı katından atlayarak intihar etti
16:09 İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu
16:00 29 milyon liralık destek ödemesi bugün çiftçilerin hesabında olacak
15:43 Oyuncu Melisa Döngel, yüzündeki hatalı dolguları erittirdi
15:32 Sınır hattı karıştı! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
15:28 JP Morgan, "TL'de ağırlık artır" tavsiyesinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 17:20:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye hamlesine ilk yorum: Bu karar OVP'nin onayıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement