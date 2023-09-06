Bakan Şimşek Orta Vadeli Programı bir cümleyle özetledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, OVP'yi bir cümle ile özetledi.

ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR?

Bakan Şimşek paylaşımında, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" ifadelerini kullandı.

OVP'DE YIL SONU TAHMİNLERİ BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP 2024-2026) açıklandı. OVP'de 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için büyüme, enflasyon, işsizlik ve dolar/TL seviyesi gibi tahminler de yer aldı.

ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNİ

OVP'ye göre enflasyon 2023 için 65, 2024 için 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 olarak tahmin edildi. OVP'de büyüme tahmini 2023 için ise yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5 ve 2026 için yüzde 5 oldu.

İŞSİZLİK TAHMİNİ

İşsizlik tahmini 2023 için yüzde 10,1, 2024 için yüzde 10,3, 2025 için yüzde 9,9, 2026 için yüzde 9,3 oldu.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

dolar/TL kurunun 2023 için 23,88, 2024 için yüzde 54 yıllık artışla 36,78, 2025 için yüzde 19,4 yıllık artışla 43,93, 2026 için yüzde 8,8 yıllık artışla 47,79 olması öngörüldü.