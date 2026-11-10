Bakan Uraloğlu, 24 yılda ulaştırma yatırımlarının 355 milyar dolara ulaştığını bildirdi - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, 24 yılda ulaştırma yatırımlarının 355 milyar dolara ulaştığını bildirdi

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Bakan Uraloğlu, 24 yılda ulaştırma yatırımlarının 355 milyar dolara ulaştığını bildirdi
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Bakan Uraloğlu, 24 yılda ulaştırma yatırımlarının 355 milyar dolara ulaştığını bildirdi
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Bakan Uraloğlu, Antalya'da son 24 yılda ulaştırma ve altyapı yatırımlarının güncel değerinin 355 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, ulaşım sektörünün sera gazı emisyonlarında yüzde 17,6 payla ikinci sırada olduğunu belirterek yeşil dönüşüme dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımların günümüzdeki değeri 355 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yatırımları yalnızca fiziki bağlantıları sağlamak için değil; aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, seyahat sürelerini kısaltmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla da hayata geçirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, ulaşım ve lojistik sektöründe düşük karbonlu dönüşümün önemine dikkat çekerek, son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen yatırımların güncel değerinin 355 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

"Ulaşım sektörü sera gazı emisyonlarında ikinci sırada"

İklim değişikliğinin enerji üretiminden tarıma, kentleşmeden ulaşım ve lojistik altyapısına kadar geniş bir alanda köklü dönüşümü zorunlu hale getirdiğine değinen Uraloğlu, "Taşımacılık faaliyetlerinin sera gazı emisyonları içindeki payı da bu dönüşümün en kritik alanlarından birini oluşturmaktadır. Türkiye'de ulaşım sektörü, yüzde 17,6'lık pay ile sera gazı emisyonları içinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu tablo, altyapı yatırımlarımız ile lojistik faaliyetlerini birlikte ele almayı zorunlu kılmaktadır" dedi.

Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen yatırımların ekonomik büyüklüğüne ve çevresel katkısına dikkat çeken Uraloğlu, "Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımların günümüzdeki değeri 355 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yatırımları yalnızca fiziki bağlantıları sağlamak için değil; aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, seyahat sürelerini kısaltmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla da hayata geçirdik" diye konuştu.

Türkiye'nin ulaşımda net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü belirten Uraloğlu, "Kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla, Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası'nı tüm modları kapsayacak şekilde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Hareketi'nin ulaştırma ve lojistik alanında da yaygınlaştırıldığını kaydeden Uraloğlu, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'ni limanlarımızdan lojistik merkezlerimize kadar standart hale getiriyoruz" dedi.

"Yıllık 807 milyon saat zaman tasarrufu sağlıyoruz"

Bölünmüş yol ve otoyol yatırımlarıyla ulaşım altyapısının güçlendirildiğine değinen Uraloğlu, "Bölünmüş yol seferberliğiyle 6 bin 101 kilometre olan ağımızı 30 bin 292 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu bin 714 kilometreden 3 bin 848 kilometreye yükselttik. Bugün bölünmüş yollarımız toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluşturuyor ve bu sayede vatandaşlarımız yıllık 807 milyon saat zaman ve 2 milyar 640 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlıyor" şeklinde konuştu.

Bölünmüş yollar sayesinde karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlandığını belirten Uraloğlu, "Aynı zamanda yaklaşık 6,6 milyon ton karbon emisyonunun atmosfere salınmasını da önlemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Demiryolu ağımızı 2053 yılında 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz"

Demiryolu ve intermodal taşımacılığın güçlendirilmesinin düşük karbonlu ulaşım dönüşümünün önemli ayaklarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Liman bağlantılı iltisak hatlarını ve lojistik merkezlerimizi güçlendirerek, karayolu ağırlıklı taşımacılıktan demiryolu ve denizyolu ile entegre sistemlere geçişi hızlandırıyoruz" dedi.

Demiryolu ağının genişletilmesine yönelik hedefleri paylaşan Uraloğlu, "14 bin 272 kilometre olan ulusal demiryolu ağımızın 2028 yılında yaklaşık 17 bin kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye ulaşmasını planlıyoruz. Demiryolunun yük taşımacılığındaki payını yüzde 3,5'ten yüzde 22'ye yükseltmeyi, elektrifikasyon oranını yüzde 53'ten yüzde 90'lara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kent içi ulaşımda çevre dostu çözümlere de ağırlık verdiklerini kaydeden Uraloğlu, "2002 yılında Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğu 2026 yılında bin 56 kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"Doğayla uyumlu bir ulaşım altyapısı kurmayı esas alıyoruz"

Ulaşım yatırımlarında emisyon azaltımının yanı sıra doğayla uyumlu altyapı oluşturmayı da önemsediklerini belirten Uraloğlu, "Tüm bu çalışmalarda yalnızca emisyonu azaltmayı değil, doğayla uyumlu bir ulaşım altyapısı kurmayı da esas alıyoruz. Yaban hayatının geçişini sağlayan ekolojik köprülerden yenilenebilir enerji yatırımlarına, elektrikli ve hidrojenli araçlardan yeşil liman ve sürdürülebilir havacılık uygulamalarına kadar bütüncül bir dönüşüm yürütüyoruz. Hedefimiz, tabiatın gösterdiği yoldan gitmek; yani onu tahrip etmeden, onunla uyum içinde yaşamayı başarabilmektir" dedi.

"Sürdürülebilir lojistik yalnızca emisyon azaltmak değildir"

Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni'nin firmaların düşük karbonlu dönüşüme katkılarını uluslararası standartlarda belgelendiren ve teşvik eden önemli bir araç olduğuna değinen Uraloğlu, "Tüm bu adımlarımız, lojistik sektörünün düşük karbonlu dönüşümünü destekleyen bütüncül bir yaklaşımın parçasıdır. Bizleri bir araya getiren Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni de firmalarımızın bu dönüşüme katkılarını uluslararası standartlarda belgelendiren ve teşvik eden önemli bir araçtır" diye konuştu.

Ödüllerin iki yılda bir verildiğini ve bu dönem dört kategoride ödül sahiplerinin belirlendiğini aktaran Uraloğlu, "Bu dönem, belgesi hala geçerli olan işletmeler arasından yapılan titiz değerlendirme sonucunda dört kategoride ödül sahiplerini belirledik. Bu kapsamda Yeşil Lojistik Uygulama Ödülü'nü Alışan Lojistik A.Ş., Demiryolu Taşımacılığı Başarı Ödülü'nü Greenlog İntermodal Lojistik Hizmetleri A.Ş., Denizyolu Taşımacılığı Başarı Ödülü'nü T.G.L. Tet Global Lojistik Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Entegre Taşımacılık Başarı Ödülü'nü ise Mars Logistics Transport ve Lojistik A.Ş. almıştır. Bu firmalarımızı ve belge sahibi tüm işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ödül alan firmaların sürdürülebilir lojistik uygulamalarına katkı sunduğunu belirten Uraloğlu, "Attığınız her adım, altyapı yatırımlarımızla birlikte düşünüldüğünde, sürdürülebilir lojistiğin mümkün olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Daha verimli yollar, güçlenen demiryolu bağlantıları ve intermodal sistemler, ancak özel sektörün yeşil uygulamalarıyla tamamlandığında 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine katkı sağlayabilir" dedi.

Sürdürülebilir lojistiğin ekonomik ve ticari açıdan da önemli kazanımlar sunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Sürdürülebilir lojistik; yalnızca emisyon azaltmak değildir. Aynı zamanda rekabet gücünü artırmak, maliyetleri düşürmek ve tedarik zincirlerini dirençli hale getirmektir" şeklinde konuştu.

Gerçek dönüşümün yalnızca ulaşım altyapısının güçlendirilmesiyle tamamlanamayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bir ülke, yollarını, demiryollarını ve limanlarını ne kadar güçlendirirse güçlendirsin, o yollarda seyreden araçların ve o limanlarda yüklenen konteynerlerin ardındaki irade yeşil olmadıkça, gerçek dönüşüm tamamlanmış sayılmaz" diye konuştu.

Ödül alan firmaların düşük karbonlu taşımacılığın ve çevreyle uyumlu büyümenin mümkün olduğunu gösterdiğini belirten Uraloğlu, "Bugün burada ödül alan firmalarımız, sadece bir belge almamış; aslında mümkün olanı göstermiştir. Daha az karbonla daha fazla yük taşımanın, daha verimli operasyonlarla daha güçlü rekabet etmenin ve doğayla çatışmadan, doğayla uyum içinde büyümenin mümkün olduğunu kanıtlamışlardır" ifadelerini kullandı.

Yeşil Lojistik Belgesi'nin ilerleyen dönemde tedarik zincirleri ve uluslararası rekabet açısından önemli bir standart haline gelmesini temenni eden Uraloğlu, "İnşallah bu belgeler, kağıt üzerinde kalmayacak; ileride tedarik zincirlerimizin yeni standardı, uluslararası arenada yükselen itibarımızın somut kanıtı ve 2053 Net Sıfır hedefimize giden yolda özel sektörümüzün attığı cesur adımların ifadesi olacaktır" dedi.

Bakanlık olarak altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini, özel sektörün de bu altyapı üzerinde yeşil bir ekosistem oluşturmasının önem taşıdığını kaydeden Uraloğlu, "Biz bakanlık olarak altyapıyı kuruyor, yolu açıyor, demiryolunu güçlendiriyor ve yeşil limanları yaygınlaştırıyoruz. Asıl büyük iş ise o altyapının üzerinde yeşil bir ekosistem inşa eden sizlere düşüyor. Bugün ödül alan firmalarımız bu işin öncüleridir. Onların açtığı yoldan ilerleyecek her firma, hem kendi rekabet gücünü artıracak hem de ülkemizin iklim hedeflerine doğrudan katkı sunacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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