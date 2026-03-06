Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı Açıklaması - Son Dakika
Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı Açıklaması

06.03.2026 15:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile ABD- İsrail arasındaki savaş nedeniyle İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahasının halen kapalı olduğunu, Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi uçuşların sürdüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise hava trafiğinin kontrollü ve sınırlı şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Hava yolu taşıyıcılarının İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle durdurulduğunu anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart, Türk Hava Yolları ise 20 Mart'a kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır. Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise 1 Irak Havayolları uçağı, yatıda bulunmaktadır. Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup, süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir."

Uraloğlu, bugün itibarıyla Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait 2 uçağın, Irak'ta ise Tailwind Havayolları'nın kiralık 1 uçağının bulunduğunu belirterek, "Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na düşen İHA sonrası, Azerbaycan Hava Yolları'na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş, uçakta bulunan yolcular ise emniyetli şekilde kara yoluyla Nahçıvan'a ulaştırılmıştır. Bölgedeki gelişmeler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilirken, hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda, ilgili birimlerimizle koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

15:40
