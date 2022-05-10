Bakan Varank, Kazakistanlı mevkidaşı Mussin ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan ile 3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olduğunu belirterek birçok kanalın geliştirilerek 10 milyar dolarlık hedefe doğru dış ticaret hacmini artıracaklarına inandıklarını söyledi.

???????Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin ve beraberindeki heyetle görüştü.

Buradaki konuşmasında, Türkiye ve Kazakistan'ın hem diplomatik hem de ekonomik düzeyde istikrarlı, sürekli gelişen ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Varank, iki ülke arasındaki ilişkilerin Orta Asya'daki ilişkilere örnek olacak seviyede olduğunu söyledi.

Varank, ülkeler arasındaki birçok siyasi mekanizmayla ilişkileri iyi noktalara taşımaya çalıştıklarına dikkati çekerek "Daha önce dış ticaret anlamında koyduğumuz 10 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefe ulaşmak için biraz yolumuz var. Şu anda 3 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var ama bunu da birçok kanalı geliştirerek artıracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Bugün yapılacak devlet başkanları düzeyindeki görüşmelerle ticari ilişkilerin nasıl artırılacağına ilişkin konuların ele alınacağını ifade eden Varank, Türkiye'deki teknopark ve start-up tecrübesini Kazakistan ile paylaşmayı önemsediklerini dile getirdi.

Varank, ekonomilerin girişimcilik ve teknoloji tabanlı şirketler üzerinde inşa edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak bugün imzalanacak iş birliği anlaşmalarının da bu amaca hizmet edeceğini kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkileri beraberce daha ileri taşıyacaklarını söyleyen Varank, "Ülkelerimiz arasındaki potansiyeli açığa çıkaracak işleri beraberce geliştireceğiz. İki ülkenin potansiyeli de yüksek. Çok daha müreffeh iki ülkeyi beraberce iş birliği içinde yakalamış olacağız." ifadesini kullandı.

"Togg'u çok beğendik"

Bakan Mussin de dün gerçekleştirdikleri Bilişim Vadisi ziyaretiyle ilgili olarak Türkiye'de bilgi teknolojileri sektörünün salgın döneminde kendini kanıtladığını ve bu alanlarda iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'den çıkan Trendyol ve Hepsiburada gibi dijital platformları da incelediklerini dile getiren Mussin, Türk mallarının Kazakistan'da iyi bilindiğini, dijital platformlarla iş birliğinin iki ülkenin ekonomik refahı için faydalı olacağını vurguladı.

Mussin, Bilişim Vadisi ziyaretlerinde Türkiye'nin Otomobili Togg'u da gördüklerini ifade ederek "Onu çok beğendik. Öyle büyük ve inovatif projelerde yeni iş birlikleri başlarsa çok güzel olur." dedi.

Görüşmede, iki ülke arasında ortak e-imza oluşturulması, Türk Devletleri Teşkilatına ait teknoparklar kurulması, Kazakistan'ın Dijital Devlet modeline geçişine ve dijital dönüşümüne Türkiye'nin verebileceği katkılar, bilişim sektörüne yönelik insan kaynağı yetiştirmeye yönelik iş birliği fırsatları, akıllı şehirler, uzay, standardizasyon ve metroloji alanlarında potansiyel iş birlikleri konuları ele alındı.