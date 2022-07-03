TÜBİTAK Başkanı Mandal, Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'nde konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'da gökyüzü gözlem etkinliğinin düzenlendiği alanı bir dönem terör örgütü ve siyasi uzantısı partinin, gençleri dağa kaçırmak için eğitim merkezi olarak kullandığını belirterek, "Van'da Kandil'e eleman yetiştirilen yerde biz artık Mili Teknoloji Hamlesinin neferlerini yetiştiriyoruz. Bizim farkımız bu." dedi.

Bakan Varank, Fidanlık Parkı'nda gerçekleştirilen Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sadece seçim dönemlerinde değil, her fırsatta üretim, yatırım ve istihdam ajandasıyla bölgeyi ziyaret ettiklerini vurguladı.

Göreve geldikleri günden itibaren Van için birçok alandaki yatırımları ara vermeden sürdürdüklerine dikkati çeken Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ilde bulunduğunu anımsattı.

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti üzerinden bir ay geçmeden şehrin ekonomik, sosyal ve teknolojik kalkınmasını sürekli kılacak yeni yeni yatırımların açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Herkes için daha huzurlu, güvenli ve müreffeh bir ülke inşa etme yolunda Van'dakilerin her meselesine sahip çıktıklarına işaret eden Varank, "Çünkü biz bölgemizin terörle zulümle gözyaşıyla değil, üretimle bilimle teknolojiyle anılmasını istiyoruz. Bu doğrultuda bugün, gökyüzü gözlem etkinliği vesilesiyle sizlerle bir aradayız." diye konuştu.

"Bu ruhu Anadolu'nun her köşesine taşıyacağız"

Varank, yıllardır Antalya'da düzenlenen gözlem etkinliklerini Anadolu'nun farklı şehirlerine yayma kararı aldıklarını hatırlattı.

Diyarbakır'ın tarihi Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen gözlem etkinliğinde, "Birilerinin ellerine kaleşnikof verip dağa ölmeye göndermek istediği gençlerimizin ellerine biz teleskoplar verip onları uzaya yönlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştuğunu hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bugün içinde bulunduğumuz Fidanlık Parkı, terör örgütü ve onun siyasi uzantısı partinin bir dönem gençleri dağa kaçırmak için eğitim merkezi olarak kullandığı bir alan. Belediyenin imkanlarını Kandil'e peşkeş çekenlerin ellerinden bu imkanların hepsini aldık. O imkanlar artık milletimizin, gençlerimizin hizmetinde. Van'da Kandil'e eleman yetiştirilen yerde biz artık Mili Teknoloji Hamlesinin neferlerini yetiştiriyoruz. Bizim farkımız bu. Bu ruhu adım adım Anadolu'nun her bir köşesine taşımaya devam edeceğiz."

Bakan Varank, etkinliklerde 7'den 77'ye tüm gökyüzü meraklılarına hitap ettiklerini vurgulayarak, "Bizim en büyük amacımız çocuklarımızın içindeki bilim, teknoloji, uzay ve astronomi merakını harekete geçirebilmek. İnanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan, yıldızlara, Ay'a, gezegenlere bakan çocuklarımız yarının en önemli bilim insanları olacaklar." ifadelerine yer verdi.

Vanlıların da etkinliğe büyük ilgi gösterdiğine dikkati çeken Varank, önceki yıllarda 300-400 katılımcının yer aldığı etkinliklerde artık binlerce misafirin ağırlandığını, 73 ilden yaklaşık 2 bin kişinin katılmak için başvuruda bulunduğunu anlattı.

Varank, çadırlarda kalarak gökyüzünü keşfe çıkmanın özel bir tecrübe olduğunu vurgulayarak, etkinlik hakkında bilgi verdi.

"Uzay çalışmalarına hız kazandırdık"

Şimdiye kadar özel sektörün, uzay faaliyetlerine katılmaya bu kadar ilgili olduğu bir dönemin yaşanmadığını dile getiren Varank, uzay yarışında öne çıkan ülkelere bakıldığında, dünyanın ekonomik anlamda da güçlü ülkeleri olduklarının görüldüğünü belirtti.

Varank, uzay çalışmalarının AR-GE, bilimsel bilgi, inovasyon ve teknolojinin itici gücü konumunda olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzay çalışmalarına hız kazandırdık. Daha önce bilhassa TÜBİTAK Uzay aracılığıyla önemli kazanımlar elde ettiğimiz uzay alanında koordinasyonu sağlamak üzere Türkiye Uzay Ajansını kurduk. Milli Uzay Programı ve hedeflerimizi ilan ederek çalışmalarımıza hız kazandırdık. İlk yerli ve milli gözlem uydumuz İMECE'yi ocakta yörüngesine fırlatacağız. Ay'a göndereceğimiz insansız uzay aracında kullanmayı planladığımız hibrit teknolojili roket sisteminin testlerini başarıyla tamamladık."

Milli Uzay Programı'ndaki bir diğer hedefin de Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konusunda yetkin ülkelerden biri konumuna taşımak olduğunu kaydeden Varank, şu bilgileri paylaştı:

" Erzurum'da Karakaya Tepeleri üzerinde, 3 bin 170 metre yükseklikte Doğu Anadolu Gözlem Evi'ni inşa ediyoruz. Erzurum'da Avrupa kıtasına kurulacak en büyük teleskopu inşa ediyoruz dediğimde dalga geçtiler. Herkes bir anda uzman kesildi. Yok efendim Erzurum karlıymış da orada gözlem olmazmış da. İşlerine gelince Hubble Uzay Teleskobu ne kadar güzel diye övünürler ama biz bir şey yaptığımızda hemen kulp takmaya çalışırlar. Biz kendi teleskobumuzla Hubble Uzay Teleskobundan çok daha yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz. Doğu Anadolu Gözlemevi tamamlandığında, konumu ve optik özellikleriyle dünyanın en önemli gözlem merkezlerinden birisi Erzurum'da olacak. Bir sonraki gözlem etkinliğimizi de 22-24 Temmuz'da Doğu Anadolu Gözlemevimiz civarında gerçekleştireceğiz."

Etkinliğe davet

Varank, Milli Uzay Programı'nın önemli bir aşamasını oluşturan "Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu projesi" için resmi süreci başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Seçilecek bir Türk vatandaşını, 2023'te bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Bilim insanlarımıza ve araştırmacılarımıza yönelik Bilim Misyonu çağrımızı duyurmuştuk. Çağrı kapsamında seçilecek araştırma projelerinin test ve deneylerini uzay yolcumuz Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirecek. Ben Van'dan, Türkiye'nin dört bir tarafındaki araştırmacılarımızı bilim insanlarımızı bu çağrıya başvurmaya davet ediyorum."

Uzay alanında insan kaynağı yetiştirmenin de önemine değinen Varank, bu kapsamda yapılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, TEKNOFEST gibi çalışmalardan bahsetti.

Varank, gençleri bu sene Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılmaya davet etti. Gökyüzü gözlem etkinliğinin iki gün daha süreceğini anımsatan Varank, Vanlılar ve çevre illerdeki vatandaşlara etkinliklere katılmaları çağrısında bulundu.

Geceleri gözlem, gündüzleri atölye çalışmaları yapılacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da geçmişte uzay ve astronomi alanında bilim insanlarının bu coğrafyalardan çıktığını anımsatarak, bu kapsamda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılının Milli Uzay Programı kapsamında da önemi olduğuna işaret eden Mandal, gözlem uydusu İMECE ve haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 2023'te fırlatılacağını kaydetti.

Mandal, Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde geceleri gözlemler gündüzleri de Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları gibi paydaşların stantlarında sunumlar ve atölye çalışmaları yapılacağını anlattı.

Açılış töreninde, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun yanı sıra, Diyarbakır'ın tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen gözlem etkinliğine katılan 55 yaşındaki Kadriye Diken de hazır bulundu.

Törende, Diyarbakır'da gerçekleştirilen gözlem etkinliğinin videosu ile Kadriye Diken'in uzaya merakını anlatan röportajın videosu da gösterildi.

Açılış töreninin ardından, Pelin Çift'in moderatörlüğünde Doç. Dr. Selçuk Topal, "Geçmişten Geleceğe Uzay" başlıklı söyleşide tarih boyunca uzaya olan merakı anlattı.???????