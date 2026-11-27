Jeotermal kaynakların ekonomik, çevresel ve sosyal değerini artırmak amacıyla kamu kurumlarını, özel sektörü, yatırımcıları, akademiyi ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getiren Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi (IGIS Türkiye 2026) başladı.

Jeotermal Yatırımcıları Derneği (JEMYAD) tarafından bu yıl ikincisi "Jeotermal Yatırımında Yeni Dönem" temasıyla Nevşehir'de düzenlenen zirvede, elektrik üretiminin yanı sıra madencilikten turizme, tarımdan sanayiye kadar farklı alanlarda jeotermal kaynakların kullanım potansiyeli ele alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bakanlık tarafından hazırlanan ve bu ay başında kamuoyu ile paylaşılan Milli Enerji 2040 Vizyonu'ndaki hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılmak amacıyla şekillenen vizyonun önemli parçalarından birisinin yenilenebilir enerji olduğunu dile getiren Şatıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yaklaşık 45 bin megavat olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 100 milyar dolarlık yatırımla 2040 yılında 175 bin megavata çıkarmayı, yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 77'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşırken jeotermal enerjiyi de stratejik bir yerli kaynak olarak görüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu güçlü jeotermal potansiyeli elektrik üretiminin yanı sıra tarım, seracılık, turizm ve bölgesel ısıtma başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendirerek ekonomiye kazandırmayı, jeotermalin enerji arz güvenliğimize ve düşük karbonlu kalkınmamıza katkısını çok daha ileriye taşımayı hedefliyoruz."

"Türkiye jeotermal kurulu güç kapasitesinde dünyada 4'üncü"

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, dünya genelinde jeotermal elektrik kurulu gücünün 2025 sonunda 15 bin 700 megavata ulaştığını, Türkiye'nin 1800 megavatla Endonezya, ABD ve Filipinler'in ardından dünyada 4'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin jeotermalin doğrudan ısı kullanımında Çin'in ardından ikinci sıraya yükseldiğini belirten Şatıroğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz elverişli jeolojik yapısı sayesinde önemli bir jeotermal kaynak potansiyeline sahip. Türkiye'nin görünür jeotermal ısı potansiyeli yaklaşık 40 bin megavat termal, bugün kullanılan toplam kapasite ise 19 bin 800 megavat termal düzeyinde. Kullanılan jeotermalin yüzde 66'sı elektrik üretiminde, yüzde 12'si kaplıca, termal otel, hamam ve hastane gibi uygulamalarda, yüzde 10'u merkezi konut ısıtmasında ve geri kalanı ise sera kullanımında değerlendirilmektedir."

Şatıroğlu, jeotermal elektrik kurulu gücünün 2004'te 15 megavattan teşviklerle 1800 megavata çıktığını, santrallerin bu yılın 9 ayında elektrik üretimine yüzde 3 katkı sağladığını bildirdi.

Türkiye'de işletilen 18 jeotermal bölgesel ısıtma sisteminden 169 bin konutun yararlandığını belirten Şatıroğlu, bu sistemlerin doğal gaz ithalatını ve karbon emisyonlarını azalttığını ifade etti.

Şatıroğlu, "Özellikle ısı pompası teknolojisine dayalı bölgesel ısıtma sistemleri ve bireysel ısı pompası uygulamalarıyla jeotermali birleştirdiğimizde uzun vadede dışa bağımlılığımızı azaltacağımıza hiç şüphem yoktur." şeklinde konuştu.

"Jeotermali çok boyutlu bir yatırım alanı olarak değerlendirmeliyiz"

Şatıroğlu, jeotermalin seracılıkta kullanımına ilişkin, "Nevşehir'de de jeotermale dayalı bir sera organize bölgesinin tüzel kişiliğini kazandığını ve yatırımın başlayacağını heyecanla öğrendim, tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye'nin jeotermal enerjinin doğrudan kullanımına yönelik hedeflerine değinen Şatıroğlu, "Uygun bölgelerde bölgesel ısıtmanın geliştirilmesi, ısı piyasası altyapıları oluşturulması ve yenilenebilir ısı kullanımının artırılması bu hedeflerimizin başında gelmektedir." diye konuştu.

Jeotermal alandaki gelişmelerin yatırımları teşvik edip maliyetleri düşürdüğünü belirten Şatıroğlu, jeotermalin enerji, tarım, sanayi, turizm ve kritik ham madde üretimini bir araya getiren çok yönlü bir yatırım alanı olduğunu vurgulayarak, elektrik üretimi, turizm ve bölgesel ısıtmadaki önemine dikkati çekti.

"Jeotermal enerji hemen her alanda kullanabilecek nitelikli bir kaynak"

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de enerjinin ülkelerin kalkınma hedefleri açısından stratejik ve vazgeçilmez bir kaynak olduğunu, enerji ihtiyacının giderek artacağını ifade etti.

Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeline işaret eden Kök, "Çeşitlenen enerji kaynakları, yerli kaynakların etkin kullanımı ve enerji arzına dair güvenliğin güçlendirilmesi ülke kalkınma hedefleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu noktada jeotermal enerji elektrik üretiminin yanı sıra ısınmadan seralara ve tarımsal üretime kadar her alanda kullanılabilecek nitelikli bir kaynaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kök, zirvede jeotermal kaynakların verimli ve düşük maliyetli kullanımının yanı sıra yeni yatırım modellerinin ele alınacağını, toplantının uluslararası işbirliklerine katkı sağlayacağını belirtti.

Kozaklı'daki jeotermal tesislerden, geçen yıl 168 bin 214 kişinin yararlandığını bildiren Kök, 2026'da ziyaretçi sayısının 200 bini aşmasının beklendiğini aktardı.

Jeotermal kaynakların Göreme, Uçhisar ve Mustafapaşa gibi turizm merkezlerinde de değerlendirilebileceğini belirten Kök, Nevşehir'in jeotermal kapasitesinin tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

"Jeotermal, ülkemizin kalkınması için en önemli kaynaklardan"

JEMYAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun ise Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi'nin hayata geçirilmesi için uzun yıllardır çaba sarf ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jeotermalin ülkemizin kalkınması için en önemli kaynaklardan biri ve dünyada da yeşil enerjinin en önemli parçalarından biri olduğunu biliyoruz. Dünyamızın yeşil ve daha yaşanabilir olmasını, torunlarımıza ve çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmayı istiyorsak bunun kaynağının jeotermal olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bugün gerek elektrik üretimini gerekse yeni teknolojileri konuşacağız."

Tosun, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, turizmin geliştirilmesi ve seracılık faaliyetleriyle tarımsal üretimin daha güvenli hale getirilmesi açısından jeotermalin önem taşıdığını kaydederek, "Yabancı misafirlerimize özellikle şunu söylemek istiyorum, Kapadokya, dünyanın jeotermale bağlı oluşmuş en değerli merkezlerinden biri. Burayı termal ve volkanlar oluşturmuş." dedi.

Kapadokya'nın turizm ve tarih açısından da çok önemli olduğunu dile getiren Tosun, "Bu kadar değerli bir yeri aynı zamanda dünyada jeotermalin buluşma merkezi yapmak istiyoruz. Zirvenin üçüncüsünde daha farklı bir konsepte geçeceğiz. Uluslararası anlamda yatırımların konuşulduğu bir merkez haline gelmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan zirveye mesaj

Kongrede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajı da okundu. Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak ve arz güvenliğimizi güçlendirmek için yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanmaya büyük önem veriyoruz. Ülkemizin jeotermal zenginliği, elektrik üretiminin yanı sıra tarım, sanayi, konut ısıtması ve termal turizm alanlarında önemli imkanlar sunuyor. Sahip olduğumuz kaynakları yeni yatırımlarla değerlendirmek, üretimi ve istihdamı artırarak bölgelerimizin kalkınmasına, vatandaşlarımızın refahına doğrudan katkı sağlayacaktır. Kamu, iş dünyası, finans kuruluşları ve bilim insanlarını buluşturan zirvenin, ülkemizin jeotermal potansiyelini değerlendirecek yeni işbirliklerine ve yatırımlara vesile olacağına inanıyorum."

Zirvede jeotermalin geleceği ve yatırım fırsatları ele alınacak

Bu yıl "Jeotermal Yatırımında Yeni Dönem" temasıyla düzenlenen ve gün boyunca devam edecek zirvede kapalı devre sistemler, gelişmiş jeotermal sistemler (EGS) ve derin sıcak kaya teknolojileri öne çıkacak.

Zirve kapsamında "Ayaklarımızın Altındaki Güç: Jeotermal, Jeopolitik ve Yeni Yatırım Haritası", "Enerji Güvenliğinin Geleceği ve Jeotermalin Stratejik Rolü", "Jeotermalde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor-Kapalı Devre Teknolojiler, Derin Sıcak Kayalar ve Yeni Rekabet Dengesi", "Bir Ekonomik Kalkınma Stratejisi Olarak Jeotermal-Elektrik Üretiminin Ötesinde Doğrudan Kullanım ve Katma Değerli Uygulamalar", "Türkiye'de ve Dünyada Lüks Termal Sağlık ve Wellness Turizminin Geleceği" ve "Yeni Kapalı Devre Sistemler İçin Finansman Modelleri, AR-GE ve Kırsal Kalkınma Odaklı Projelerin Finansmanı" başlıklı paneller düzenlenecek.