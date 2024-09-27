Bakan Yumaklı’dan Tarım Güvencesi Mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yumaklı’dan Tarım Güvencesi Mesajı

Bakan Yumaklı’dan Tarım Güvencesi Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin gıda güvenliği için koordine çalışmaya devam edecek.

27.09.2024 13:19
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye'mizin gıdasını güvence altına alan bütün illerimize, 7/24 onların emrine amade bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin mazot dağıtım törenine katılan Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü, çiftçilere verilen desteklerin önemli olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Artık bu seneden itibaren 165 kalemde değil üç başlığa indirdiğimiz desteklerimizle beraber mazotunun tamamını hangi ürünü üretiyorsa gübresinin de yarısını verecek şekilde planladık. İnşallah biz yerel yönetimlerimizle el ele, omuz omuza sizlerin üretmesi için üretimden sofraya kadar giden süreçte bütün aşamaları hep birlikte organize edeceğiz, destekleyeceğiz. Gaziantep gibi Türkiye tarımının çok önemli bir ilinde bugün bütün paydaşlarımızla, bütün taraflarla bir arada olmaktan hakikaten memnuniyet duyuyorum."

Gaziantep'te Türkiye'ye örnek olacak projelerin olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, kentte bitkisel ve hayvansal üretim konusunda önemli çiftliklerin olduğunu ifade etti.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin gıdasını güvence altına alan bütün illerimize, 7/24 onların emrine amade bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin gıda arz güvenliğiyle alakalı ter döken emek veren gayret sarf eden kimler varsa satıcısına, yerel yönetiminden ilgili bütün birimlerine kadar kimler gayret gösteriyorsa teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından çiftçilere sembolik olarak Çiftçi Kart verildi.

Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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