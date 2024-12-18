Bakan Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Aden ile görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Aden ile görüştü

Bakan Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Aden ile görüştü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya geldi.

18.12.2024 20:09
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Bakan Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Aden ile görüştü

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya geldi.

Yumaklı, görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretin Türkiye ile Somali arasındaki güçlü dostlukbağlarının bir yansıması olduğunu belirterek, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Aden ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Somali ile ikili ilişkileri geliştirmek için büyük bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Yumaklı, balıkçılık başta olmak üzere birçok alanda iş birliği fırsatları bulunduğunu söyledi.

Yumaklı, Türk balıkçılarının uluslararası sularda başarılı faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekerek, "Balıkçılık alanındaki tecrübelerimizi karşılıklı paylaşabileceğimizi, bilgi deneyimimizi Somali'ye götürebileceğimizi, Somali'deki mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak kazan-kazan ilkesi ile Türk balıkçıların, müteşebbislerin ülkenizde faaliyet gösterebileceğini düşünüyorum" dedi.

Bu iş birliğinin hayata geçirilmesine yönelik "Teknik Komite"nin oluşturulması ve ilk toplantısını Türkiye'de yapması önerisinde bulunan Yumaklı, bunun bir başlangıç noktası olacağını, süreç içerisinde iki ülkenin balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirliği ilkesi doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Aden ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Aden ile görüştü - Son Dakika
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