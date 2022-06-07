Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi - Son Dakika
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Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi

07.06.2022 19:45

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden Hazine nakit dengesine ilişkin ocak-mayıs dönemi verisini paylaştı. Buna göre bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verirken, 2022'nin ilk 5 ayında ise nakit fazlası ise 82,4 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya üzerinden bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi verilerini paylaştı.

HAZİNE NAKİT DENGESİ FAZLA VERDİ

Bakan Nebati, Hazine nakit dengesinin mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası ocak-mayıs dönemindeki nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Nebati son veriyi paylaştı! Hazine nakit dengesi mayısta 149 milyar TL fazla verdi

HAZİNE NAKİT DENGESİ NEDİR?

Hazine nakit dengesi, merkezi bütçenin bir parçası olan genel bütçenin nakit olarak tahsil edilmiş gelirleri ve özelleştirme fon ge­lirlerinin toplamıyla nakit olarak öden­miş giderleri arasındaki farkı ifade eder.

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Son Dakika Ekonomi Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi - Son Dakika


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