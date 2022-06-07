Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya üzerinden bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi verilerini paylaştı.
Bakan Nebati, Hazine nakit dengesinin mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası ocak-mayıs dönemindeki nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
Hazine nakit dengesi, merkezi bütçenin bir parçası olan genel bütçenin nakit olarak tahsil edilmiş gelirleri ve özelleştirme fon gelirlerinin toplamıyla nakit olarak ödenmiş giderleri arasındaki farkı ifade eder.
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