Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ' İlk Evim İlk İş Yerim ' projesine ilişkin '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlıklı açıklama yaptı. Kamuoyunda birliği kirliliğine yol açan 10 yanlış bilgiye karşılık doğruları maddeler halinde şöyle anlatıldı:

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakanlıktan sosyal konut projesi için '10 yanlış, 10 doğru' açıklaması - Son Dakika

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