Bakanlıktan sosyal konut projesi için '10 yanlış, 10 doğru' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlıktan sosyal konut projesi için '10 yanlış, 10 doğru' açıklaması

22.09.2022 15:07
Bakanlıktan sosyal konut projesi için '10 yanlış, 10 doğru' açıklaması

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, sosyal konut projesinde bilgi kirliliğine yol açan 10 yanlış bilgiye 10 doğru cevapla açıklık getirildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, sosyal konut projesinde bilgi kirliliğine yol açan 10 yanlış bilgiye 10 doğru cevapla açıklık getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine ilişkin '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlıklı açıklama yaptı. Kamuoyunda birliği kirliliğine yol açan 10 yanlış bilgiye karşılık doğruları maddeler halinde şöyle anlatıldı:

1- İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞDOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir. 2- Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞDOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.3- Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞDOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.4- 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞDOĞRUSU: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.5- Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞDOĞRUSU: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.6- TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞDOĞRUSU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.7- Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞDOĞRUSU: TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.8- TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞDOĞRUSU: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.9- TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞDOĞRUSU: Son 2 yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldı.10- TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.


YORUMLAR
500
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından '10 doğru 10 yanlış ile Sosyal Konut Projesi' paylaşımı Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından '10 doğru 10 yanlış ile Sosyal Konut Projesi' paylaşımı Açıklaması Tapu Çevre Yol-İş Sendikası'ndan Sosyal Konut Projesi Açıklaması: 'Ayakları Yere Basmayan Ölü Doğmuş Bir Proje' Tapu Çevre Yol-İş Sendikası'ndan Sosyal Konut Projesi Açıklaması: 'Ayakları Yere Basmayan Ölü Doğmuş Bir Proje'
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan sosyal konut projesi için '10 yanlış, 10 doğru' açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 İçinde oldukları araç taklalar attı, 5 arkadaşın burnu bile kanamadı!
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:19:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanlıktan sosyal konut projesi için '10 yanlış, 10 doğru' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement