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Baklavacılar enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası başlattı - Son Dakika

Baklavacılar enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası başlattı

Son Güncelleme: 07.11.2023 15:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından baklavacılar da indirime gitme kararı aldı. Enflasyonla mücadeleye destek veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin üyeleri 1 ay boyunca yüzde 10 indirimli satış yapacak.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), enflasyonla mücadele kapsamında 1 ay boyunca fiyatlarda yüzde 10 indirim uygulayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN BOLAT ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı "indirim çağrısına" ticaret ve sanayi odalarından perakendecilere, zincir marketlerden farklı sektörlere kadar destek giderek artıyor. Bakan Bolat'ın 5 Ekim'de, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Ekim'deki kabine toplantısının ardından zincir marketler başta olmak üzere tüm esnafı ve işletmeleri yapacakları indirimlerle enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek verme çağrısında bulunmuştu.

DESTEK VEREN SON SEKTÖR TATLICILAR OLDU

Bu çağrıların ardından iş dünyasından kampanyaya katılım hızla arttı. İndirim kampanyalarına destek veren son sektör de tatlıcılar oldu.

"HALKIMIZIN VE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı indirim çağrısına BAKTAD olarak öncülük eden kurumlardan biri olduğumuzu tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Bakanlığımızın bu çağrısı üzerine derneğimize üye firmalarımız 1 ay boyunca mağazalarında yüzde 10 indirimli satış gerçekleştireceklerdir. BAKTAD, dün olduğu gibi bugün de halkımızın ve devletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baklavacılar enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baklavacılar enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası başlattı - Son Dakika
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