Balıkçılar Palamut ile Güldü - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkçılar Palamut ile Güldü

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Düzce'de palamut fiyatları 85 liraya düşerken, balıkçılar av sezonundan memnun.

04.10.2024 11:41
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Balıkçıların yüzü palamut ile güldü

DÜZCE - Karadeniz'e açılan tekneler palamutla dönünce, palamut fiyatı tezgahta 85 liraya kadar geriledi. Tezgahtarların yüzü ise palamut ile güldü.

Avlanma sezonunun başlaması ile birlikte Karadeniz'den adeta fışkıran Palamut, tezgahta yerini almaya devam ediyor. Boyutuna göre yer yer tane fiyatı 200 liraya kadar çıkarken, Düzce'de tezgahlarda Palamut'un tanesi 85 liraya kadar geriledi. Düzceli Balıkçı Hülya Kılıç, Karadeniz'den Palamut'un fışkırdığını belirterek, "Palamut bu sene çok güzel. İnşallah bizi üzmez devam ederde bizde Palamudun bol bol ekmeğini yeriz. Şu anda çok lezzetli daha da iyi olacak. Ufak ufak hamside var. İnşallah oda çoğalır hamsinin de lezzeti ile tadına ulaşırız bu sene. Fiyatlar geçen yıla oranla çokta farklı değil. Hemen hemen aynı devam ediyor. Diğer ürünlerde ki zamlı fiyatlar şu an balık için geçerli değil gibi görünüyor. Balık daha çok bollaşırsa fiyatlar daha da aşağıya iner. Palamutun tanesi şu anda 50 liradan başlıyor 100 liraya kadar var" şeklinde konuştu.

Balıkçılar Palamut ile Güldü
Kaynak: İHA

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