Balıkesir Büyükşehir'de en düşük işçi maaşı 5 bin 500 lira oldu

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinde görev yapan işçi ve personel için en düşük maaşın 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini müjdeledi. Başkan Yılmaz "Hiçbir ailemiz ekonomi sebebiyle huzursuz ve ayakta duramayacak bir halde kalmasın. ve en önemlisi de benim yol arkadaşlarım Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktan onur ve gurur duysun." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; personel A.Ş., BALSU, BAGİDAŞ (FIRINTAŞ), BTT, BALTOK, BALPARK, BALPAŞ, Marmara Mall ve diğer yönetsel birimlerde çalışan işçi ve personelin maaşlarını da 5 bin 500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Geçen ay hep birlikte heyecanla asgari ücretin açıklanmasını beklediklerini belirten Başkan Yılmaz "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret 4 bin 250 lira olarak ilan edildi. Devletimizin fedakar yaklaşımının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak da biz de bir destekte bulunuyoruz. Buradan arkadaşlarıma gerekli çalışmaları hızlıca başlatmaları için talimat veriyorum. 4 bin 250 lira olarak açıklanan asgari ücret rakamını, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında en alt limit olarak 5 bin 500 lira olarak belirledik" dedi.

Başkan Yılmaz, "İyi ki varsınız"

Başkan Yılmaz "İstiyoruz ki her bir mesai arkadaşımız ailesine helalinden bol rızk götürebilsin. Hiçbir ailemiz, huzursuz ve ayakta duramayacak bir halde kalmasın. ve en önemlisi de benim yol arkadaşlarım Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktan onur ve gurur duysun. Bizler de yöneticileri olarak mesai arkadaşlarımızın bu mutluluğu ile gerçek huzuru bulalım. Son söz olarak iyi ki varsınız diyorum." dedi.